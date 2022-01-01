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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 16:16

  Solar_simfi написав:Колеги, а хто може порадити альтернативу на чорний день. Хто ще з українськіх банків пропонує безкоштовні вихідні СЕПи + безкоштовне обслуговування, в тому числі, за умови виконання певних дій, як Альфа?

Пакет Райф+ у Райффайзені – СЕП безкоштовний, і на вихідних працює. Зняття готівки без комісій. Для уникнення абонплати треба тримати на карті залишок 2 тис грн. А от п2п перекази з комісом 1%, так що для переказів на карти і оплат на Новій Пошті треба тримати карту іншого банку.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:42

Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:53

  Ukrainian написав:Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?

Для вкладов сроком от 3 месяцев...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:55

  Vorlon написав:
  Ukrainian написав:Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?

Для вкладов сроком от 3 месяцев...

В мене 6 місячний і не бачу плюс 3
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:31

  Ukrainian написав:
  Vorlon написав:
  Ukrainian написав:Не бачу в сенсі плюс три % за авто лонгацію
Точно буде плюс ?

Для вкладов сроком от 3 месяцев...

В мене 6 місячний і не бачу плюс 3


коли лонгувався депо, який тип (назва) депо?
ця річ запрацювала із 5 квітня

"При пролонгації діючого вкладу «Прибутковий» процентна ставка буде збільшена на 3% в національній валюті на всі строки та 1% в іноземній валюті на всі строки."
-> https://alfabank.ua/storage/files/umovi_05042022.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 18:49

  Ukrainian написав:В мене 6 місячний і не бачу плюс 3

Коли він пролонгується зі зменшеною ставкою, тоді і приплюсуються оті 3%
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:14

  Julio написав:
  Solar_simfi написав:Колеги, а хто може порадити альтернативу на чорний день. Хто ще з українськіх банків пропонує безкоштовні вихідні СЕПи + безкоштовне обслуговування, в тому числі, за умови виконання певних дій, як Альфа?

Пакет Райф+ у Райффайзені – СЕП безкоштовний, і на вихідних працює. Зняття готівки без комісій. Для уникнення абонплати треба тримати на карті залишок 2 тис грн. А от п2п перекази з комісом 1%, так що для переказів на карти і оплат на Новій Пошті треба тримати карту іншого банку.

Теж, зрештою, схиляюсь до Райфу, p2p не цікавить, для НП є кредитка Привату, потрібні саме: безкоштовний СЕП без місячних лімітів, безкоштовний вхід, безкоштовне зняття в розумних межах, а 2000 гривень оборотів протягом місяця я їм наб'ю за кілька візитів до Ашану/Фоззі.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 11:35

Панове, нагадайте пліз-як зараз Альфа списує зняття готівки з пакетних карт за кордоном? Є гривневий Black, де заявлено безкоштовно зняття готівки в еквіваленті 100к грн в місяць. Якщо знімати євро, Альфа ще візьме комісію за конвертацію? Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 12:29

Re: Альфа-Банк

Nighthawk написав:Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном

По покупках нічого не змінилося. Місяць тому в Румунії курс був 7.01 в Альфі і 6.6 в приваті для порівняння.
Свого часу з валютної пакетки можна було знімати в Туреччині практично по курсу МПС. З гривневої Black точно не варіант. При необхідності обналу приват зі своїми 2% кращий варіант.
stryzhko
 
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