нее, ну лодчонка, кажуть, шо наша таки була, а напрям дааа -- той самий, шо у кара-бля...
мабуть у кільватер затягнуло
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:13
нее, ну лодчонка, кажуть, шо наша таки була, а напрям дааа -- той самий, шо у кара-бля...
мабуть у кільватер затягнуло
Додано: Нед 10 кві, 2022 18:28
Спасибі, зрозуміло. Тобто те, що пише у додатку як картковий курс - то все казки Віденського лісу? Не планував, бо валюта "для себе" не цікавить ще з золотої осені 2021 року по 26.30, але цікавило, у якого з банків найвигідніше знімати кеш за кордоном - на всякий випадок. Наразі бачу, що Аваль і Примат найкращі, якщо про євро...
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