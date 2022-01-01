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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:13
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?
нее, ну лодчонка, кажуть, шо наша таки була, а напрям дааа -- той самий, шо у кара-бля...
мабуть у кільватер затягнуло
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:28
stryzhko написав:
Nighthawk написав:Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном
По покупках нічого не змінилося. Місяць тому в Румунії курс був 7.01 в Альфі і 6.6 в приваті для порівняння.
Свого часу з валютної пакетки можна було знімати в Туреччині практично по курсу МПС. З гривневої Black точно не варіант. При необхідності обналу приват зі своїми 2% кращий варіант.
Спасибі, зрозуміло. Тобто те, що пише у додатку як картковий курс - то все казки Віденського лісу? Не планував, бо валюта "для себе" не цікавить ще з золотої осені 2021 року по 26.30, але цікавило, у якого з банків найвигідніше знімати кеш за кордоном - на всякий випадок. Наразі бачу, що Аваль і Примат найкращі, якщо про євро...
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:18
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?
Кто-то тут писал, что в личку отвечали
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:37
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?
в лс отвечали
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