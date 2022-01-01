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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 17:13

  IMPRINTER написав:Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?

нее, ну лодчонка, кажуть, шо наша таки була, а напрям дааа -- той самий, шо у кара-бля...
мабуть у кільватер затягнуло :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 18:28

  stryzhko написав:
Nighthawk написав:Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном

По покупках нічого не змінилося. Місяць тому в Румунії курс був 7.01 в Альфі і 6.6 в приваті для порівняння.
Свого часу з валютної пакетки можна було знімати в Туреччині практично по курсу МПС. З гривневої Black точно не варіант. При необхідності обналу приват зі своїми 2% кращий варіант.


Спасибі, зрозуміло. Тобто те, що пише у додатку як картковий курс - то все казки Віденського лісу? Не планував, бо валюта "для себе" не цікавить ще з золотої осені 2021 року по 26.30, але цікавило, у якого з банків найвигідніше знімати кеш за кордоном - на всякий випадок. Наразі бачу, що Аваль і Примат найкращі, якщо про євро...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:18

  IMPRINTER написав:Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?

Кто-то тут писал, что в личку отвечали
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 19:37

  IMPRINTER написав:Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?

в лс отвечали
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 08:59

  Golf_streem написав:
  Ukrainian написав:В мене 6 місячний і не бачу плюс 3

Коли він пролонгується зі зменшеною ставкою, тоді і приплюсуються оті 3%

Поки що так
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:46

Re: Альфа-Банк

Народ, підкажіть будь ласка. Вчора розраховувався ящіркою, залишив чайові через термінал, мсс 6012 категорія «перекази». Як я зрозумів, на цю транзакцію буде нараховуватись % допоки не погасити всю заборгованість по картці? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 11:54

Re: Альфа-Банк

extreme_lviv_ua, моьильное приложение неправильно определяет категорию данного MCC. Если в МАБ всё-таки перевод, то логика правильная у Вас.
Howl
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