Nighthawk написав:Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном
По покупках нічого не змінилося. Місяць тому в Румунії курс був 7.01 в Альфі і 6.6 в приваті для порівняння. Свого часу з валютної пакетки можна було знімати в Туреччині практично по курсу МПС. З гривневої Black точно не варіант. При необхідності обналу приват зі своїми 2% кращий варіант.
Спасибі, зрозуміло. Тобто те, що пише у додатку як картковий курс - то все казки Віденського лісу? Не планував, бо валюта "для себе" не цікавить ще з золотої осені 2021 року по 26.30, але цікавило, у якого з банків найвигідніше знімати кеш за кордоном - на всякий випадок. Наразі бачу, що Аваль і Примат найкращі, якщо про євро...
Народ, підкажіть будь ласка. Вчора розраховувався ящіркою, залишив чайові через термінал, мсс 6012 категорія «перекази». Як я зрозумів, на цю транзакцію буде нараховуватись % допоки не погасити всю заборгованість по картці? Дякую.