Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 кві, 2022 17:13
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?
нее, ну лодчонка, кажуть, шо наша таки була, а напрям дааа -- той самий, шо у кара-бля...
мабуть у кільватер затягнуло
Amethyst
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:28
stryzhko написав: Nighthawk написав:Пам'ятаю, люди тут сильно жалілися на "конячі" курси при покупках за кордоном
По покупках нічого не змінилося. Місяць тому в Румунії курс був 7.01 в Альфі і 6.6 в приваті для порівняння.
Свого часу з валютної пакетки можна було знімати в Туреччині практично по курсу МПС. З гривневої Black точно не варіант. При необхідності обналу приват зі своїми 2% кращий варіант.
Спасибі, зрозуміло. Тобто те, що пише у додатку як картковий курс - то все казки Віденського лісу? Не планував, бо валюта "для себе" не цікавить ще з золотої осені 2021 року по 26.30, але цікавило, у якого з банків найвигідніше знімати кеш за кордоном - на всякий випадок. Наразі бачу, що Аваль і Примат найкращі, якщо про євро...
Nighthawk
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:18
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?
Кто-то тут писал, что в личку отвечали
Вкладчик1234
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Додано: Нед 10 кві, 2022 19:37
IMPRINTER написав:
Господа, скажите, я правильно понимаю, что тутошние коллективные папки (которые пришли вместо одной мамки) уплыли на на русском военном корабле в том же направлении?
в лс отвечали
ol_zy
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Додано: Пон 11 кві, 2022 08:59
Golf_streem написав: Ukrainian написав:
В мене 6 місячний і не бачу плюс 3
Коли він пролонгується зі зменшеною ставкою, тоді і приплюсуються оті 3%
Поки що так
Ukrainian
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Додано: Пон 11 кві, 2022 09:46
Народ, підкажіть будь ласка. Вчора розраховувався ящіркою, залишив чайові через термінал, мсс 6012 категорія «перекази». Як я зрозумів, на цю транзакцію буде нараховуватись % допоки не погасити всю заборгованість по картці? Дякую.
extreme_lviv_ua
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Додано: Пон 11 кві, 2022 11:54
extreme_lviv_ua, моьильное приложение неправильно определяет категорию данного MCC. Если в МАБ всё-таки перевод, то логика правильная у Вас.
Howl
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:24
С каких пор и почему с данного депозита нельзя вывести все имеющиеся там средства в 0, примерно 20ед. оттуда упорно не хочет выводить и пишет какую-то ошибку ?
SILVER_UA
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:27
SILVER_UA написав:С каких пор и почему с данного депозита нельзя вывести все имеющиеся там средства в 0, примерно 20ед. оттуда упорно не хочет выводить и пишет какую-то ошибку ?
В ощадного депозиту є мінімальний залишок. Щоб зняти все, потрібно його закрити.
Zochan
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Додано: Пон 11 кві, 2022 12:29
SILVER_UA написав:
С каких пор и почему с данного депозита нельзя вывести все имеющиеся там средства в 0, примерно 20ед. оттуда упорно не хочет выводить и пишет какую-то ошибку ?
А что не так
?
Частичное снятие допускается при сохранении минимального остатка:
- 100 UAH, 20 USD, 20 EUR — для депозита, оформленного в мобильном банке; - 1 000 UAH, 200 USD, 200 EUR — для депозита, оформленного в отделении.
Или 20 - это гривен?
С каких пор - лень искать, но раз статья ещё про Alfa-Mobile, то явно не три месяца, а гораздо дольше.
moveton
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