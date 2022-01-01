RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 12:33

Всем спасибо за разъяснения, первый раз пользовался здесь и нигде подобного в других банках не видел
SILVER_UA
 
Повідомлень: 922
З нами з: 21.07.10
Подякував: 187 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:12

Альфа-банк (Україна) визначений Мінфіном США як окрема юрособа, що не підпадає під санкції Альфа-банк (Україна) визначений Міністерством фінансів США як окрема юрособа, що не підпадає під санкції. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США. Повідомляється, що 6 квітня Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій проти Росії, зокрема, російського Альфа-банку. У повідомленні міністерства наголошується, що Альфа-банк (Україна) є окремою юридичною особою, на яку не поширюються ці санкції. Альфа-банк (Україна) погодив з Національним банком довірену особу, якій буде передано право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною. Національний банк визнав репутацію деяких акціонерів Альфа-банку (Україна) небездоганною та заблокував їхні права голосу як акціонерів банку. Альфа-Банк (Україна) – найбільший системно важливий приватний банк України. Банк обслуговує понад 1,5 млн клієнтів – фізичних осіб.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/a ... -sanktsiyi
#StockWorld
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:15

Старый МАБ не работает. Как просмотреть операции, проведенные по карточному счету?
anikola13
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 08.02.13
Подякував: 151 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24

  anikola13 написав:Старый МАБ не работает. Как просмотреть операции, проведенные по карточному счету?

У меня работает МАБ
Ну стучите в Чат, може ответят (
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 13:26

Amethyst Вы с чатом пошутили :D
anikola13
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 08.02.13
Подякував: 151 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 224225226227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, ingtrans, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 7, 8, 9
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
81 49166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 13:33
greenozon
Банк Альянс 1 ... 7, 8, 9
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
81 4745
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 13:24
klug
ОТП БАНК 1 ... 8, 9, 10
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
90 15976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 кві, 2022 10:01
Sirchyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (627)
11.04.2022 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.