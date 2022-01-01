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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 12:33
Всем спасибо за разъяснения, первый раз пользовался здесь и нигде подобного в других банках не видел
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:12
Альфа-банк (Україна) визначений Мінфіном США як окрема юрособа, що не підпадає під санкції Альфа-банк (Україна) визначений Міністерством фінансів США як окрема юрособа, що не підпадає під санкції. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США. Повідомляється, що 6 квітня Міністерство фінансів США оголосило новий пакет санкцій проти Росії, зокрема, російського Альфа-банку. У повідомленні міністерства наголошується, що Альфа-банк (Україна) є окремою юридичною особою, на яку не поширюються ці санкції. Альфа-банк (Україна) погодив з Національним банком довірену особу, якій буде передано право голосу за акціями акціонерів, чия репутація визнана небездоганною. Національний банк визнав репутацію деяких акціонерів Альфа-банку (Україна) небездоганною та заблокував їхні права голосу як акціонерів банку. Альфа-Банк (Україна) – найбільший системно важливий приватний банк України. Банк обслуговує понад 1,5 млн клієнтів – фізичних осіб.
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#StockWorld
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:15
Старый МАБ не работает. Как просмотреть операции, проведенные по карточному счету?
Додано: Пон 11 кві, 2022 13:24
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:20
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:25
Нее, я регулярно с Чатом общаюсь в Сенсе.
У меня половина депо МобильныХ пролонгировалось после отмены пролонгации.
Мне через 2..3 дня ответили, шо теперь досрочно отменить пролонгацию не могут
Я попросил проверить остальные депо, и еще через сутки меня заверили, шо по всем остальным 5 депо пролонгация таки отменена, я в шоке, потамуша я по всем депо отменял пролонгацию в один день с интервалом в 1..2 минуты.
Ну это ж Алка -- с ней не соскучишься
Додано: Пон 11 кві, 2022 15:34
А что, раньше могли? Меня и в прошлом году в день пролонгации с таким из чата в отделение посылали. Ну а после и отделение уже не поможет.
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