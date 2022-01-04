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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:39

  abc111 написав:...коли вже відкриття відділень?

Хай сначала Лицензию заменят на Український Альфа-банк (УАБ)
и шобы свифтовка была хотя бы типа UALFA UA UK
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:13

Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
anikola13
 
Повідомлень: 1038
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:51

  anikola13 написав:Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.

как в прошлые, т.е. никак
Amethyst
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Повідомлень: 2123
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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  #<1 ... 225226227228
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