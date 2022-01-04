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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 17:39
abc111 написав:
...коли вже відкриття відділень?
Хай сначала Лицензию заменят на Український Альфа-банк
(УАБ)
и шобы свифтовка была хотя бы типа UALFA UA UK
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Додано: Пон 11 кві, 2022 19:13
Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
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anikola13
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Додано: Пон 11 кві, 2022 19:51
anikola13 написав:
Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
как в прошлые, т.е. никак
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