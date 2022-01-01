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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:39

  abc111 написав:...коли вже відкриття відділень?

Хай сначала Лицензию заменят на Український Альфа-банк (УАБ)
и шобы свифтовка была хотя бы типа UALFA UA UK
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:13

Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:51

  anikola13 написав:Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.

как в прошлые, т.е. никак

АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 11 кві, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:14

Re: Альфа-Банк

А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:17

  sergia написав:А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)

Те которые ФастКард -- низзя.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:45

  Amethyst написав:
  sergia написав:А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)

Те которые ФастКард -- низзя.

Это те что в приложении в пакетке?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:00

  sergia написав:
  Amethyst написав:
  sergia написав:А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)

Те которые ФастКард -- низзя.

Это те что в приложении в пакетке?

Нее.
А Пакетку разве можно онлайн открывать?
Спамеры обещают для вновь открываемых Пакетов уже по 3 шаровых карты
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:18

  Amethyst написав:
  sergia написав:
  Amethyst написав:Те которые ФастКард -- низзя.

Это те что в приложении в пакетке?

Нее.
А Пакетку разве можно онлайн открывать?
Спамеры обещают для вновь открываемых Пакетов уже по 3 шаровых карты

Наоборот). Есть белый пакет, в нем одна дебетная гривневая карта. Захожу в Сенс в раздел открыть карты, предлагают Хамелеон и валютные. Тыкаю открыть, даже до выбора валюты не доходит, і у них щось пішло не так. Так что можно передать спамерам что ни одной валютки у меня не открывается на сегодня)
sergia
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