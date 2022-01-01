Хай сначала Лицензию заменят на Український Альфа-банк (УАБ)
и шобы свифтовка была хотя бы типа UALFA UA UK
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Додано: Пон 11 кві, 2022 17:39
Додано: Пон 11 кві, 2022 19:13
Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
Додано: Пон 11 кві, 2022 19:51
как в прошлые, т.е. никак
АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 11 кві, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:14
Re: Альфа-Банк
А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:17
Додано: Пон 11 кві, 2022 21:45
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:00
Нее.
А Пакетку разве можно онлайн открывать?
Спамеры обещают для вновь открываемых Пакетов уже по 3 шаровых карты
Додано: Пон 11 кві, 2022 22:18
Наоборот). Есть белый пакет, в нем одна дебетная гривневая карта. Захожу в Сенс в раздел открыть карты, предлагают Хамелеон и валютные. Тыкаю открыть, даже до выбора валюты не доходит, і у них щось пішло не так. Так что можно передать спамерам что ни одной валютки у меня не открывается на сегодня)
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