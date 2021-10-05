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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 17:39
abc111 написав:
...коли вже відкриття відділень?
Хай сначала Лицензию заменят на Український Альфа-банк
(УАБ)
и шобы свифтовка была хотя бы типа UALFA UA UK
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Amethyst
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Додано: Пон 11 кві, 2022 19:13
Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
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anikola13
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Додано: Пон 11 кві, 2022 19:51
anikola13 написав:
Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
как в прошлые, т.е. никак
АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 11 кві, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 21:14
А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)
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sergia
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Додано: Пон 11 кві, 2022 21:17
sergia написав:
А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)
Те которые ФастКард -- низзя.
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Amethyst
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Додано: Пон 11 кві, 2022 21:45
Amethyst написав: sergia написав:
А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)
Те которые ФастКард -- низзя.
Это те что в приложении в пакетке?
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sergia
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Додано: Пон 11 кві, 2022 22:00
sergia написав: Amethyst написав: sergia написав:
А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)
Те которые ФастКард -- низзя.
Это те что в приложении в пакетке?
Нее.
А Пакетку разве можно онлайн открывать?
Спамеры обещают для вновь открываемых Пакетов уже по 3 шаровых карты
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Amethyst
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Додано: Пон 11 кві, 2022 22:18
Amethyst написав: sergia написав: Amethyst написав:
Те которые ФастКард -- низзя.
Это те что в приложении в пакетке?
Нее.
А Пакетку разве можно онлайн открывать?
Спамеры обещают для вновь открываемых Пакетов уже по 3 шаровых карты
Наоборот). Есть белый пакет, в нем одна дебетная гривневая карта. Захожу в Сенс в раздел открыть карты, предлагают Хамелеон и валютные. Тыкаю открыть, даже до выбора валюты не доходит, і у них щось пішло не так. Так что можно передать спамерам что ни одной валютки у меня не открывается на сегодня)
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sergia
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:33
Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?
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novichok
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Додано: Вів 12 кві, 2022 09:38
novichok написав:
Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?
купив за 947, отримав 1000
різниця - ваш дохід
перевага над депошками - 0% податки
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greenozon
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