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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229>

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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 17:39

  abc111 написав:...коли вже відкриття відділень?

Хай сначала Лицензию заменят на Український Альфа-банк (УАБ)
и шобы свифтовка была хотя бы типа UALFA UA UK
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:13

Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 19:51

  anikola13 написав:Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.

как в прошлые, т.е. никак

АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 11 кві, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:14

Re: Альфа-Банк

А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:17

  sergia написав:А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)

Те которые ФастКард -- низзя.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 21:45

  Amethyst написав:
  sergia написав:А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)

Те которые ФастКард -- низзя.

Это те что в приложении в пакетке?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:00

  sergia написав:
  Amethyst написав:
  sergia написав:А нові валютні картки зараз відкрити можливо? Кілька разів у Сенсі спробував - відповід одна - Щось пішло не так)

Те которые ФастКард -- низзя.

Это те что в приложении в пакетке?

Нее.
А Пакетку разве можно онлайн открывать?
Спамеры обещают для вновь открываемых Пакетов уже по 3 шаровых карты
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 22:18

  Amethyst написав:
  sergia написав:
  Amethyst написав:Те которые ФастКард -- низзя.

Это те что в приложении в пакетке?

Нее.
А Пакетку разве можно онлайн открывать?
Спамеры обещают для вновь открываемых Пакетов уже по 3 шаровых карты

Наоборот). Есть белый пакет, в нем одна дебетная гривневая карта. Захожу в Сенс в раздел открыть карты, предлагают Хамелеон и валютные. Тыкаю открыть, даже до выбора валюты не доходит, і у них щось пішло не так. Так что можно передать спамерам что ни одной валютки у меня не открывается на сегодня)
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:33

Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:38

  novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?


купив за 947, отримав 1000
різниця - ваш дохід

перевага над депошками - 0% податки
greenozon
 
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