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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:42

  greenozon написав:
  novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?


купив за 947, отримав 1000
різниця - ваш дохід

перевага над депошками - 0% податки


Підкажіть щодо звітності,будь ласка.
Після придбання ОВДП необхідно буде подавати податкову декларацію?
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:43

  greenozon написав:
  novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?


купив за 947, отримав 1000
різниця - ваш дохід

перевага над депошками - 0% податки

Ок а 1033 номинал 1000 под 11 процентов,тогда как?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 09:51

  novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?

У Привата написано:
Доход состоит из процентных доходов (купон) и инвестиционной прибыли (разница между доходом от продажи и расходами на приобретение ценных бумаг).
В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика (физлица) не включаются следующие доходы:
- процентные доходы (купон, дисконт при погашении, п. 165.1.2 НКУ);
- инвестиционная прибыль (п. 165.1.52 НКУ).

Поэтому по-идее да, должно быть и 1000 грн и процент. Но я ещё не проверял. 27го увижу 8)

P.S. посмотрел, как bond.ua пишет: там указывается "total payment at the end date". Я так понимаю, что это уже все выплаты учтены. Для короткосрочных везде 1000 грн, а среднесрочные, которые сейчас по 1032.87 с погашением в июне следующего года, уже 1165, хотя номинал у них тоже 1000. Я так понимаю, что на средне+ срочных срабатывает этот процент, а на короткосрочных есть только инвестиционная прибыль.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:13

  Клиент_ написав:
  greenozon написав:
  novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?


купив за 947, отримав 1000
різниця - ваш дохід

перевага над депошками - 0% податки


Підкажіть щодо звітності,будь ласка.
Після придбання ОВДП необхідно буде подавати податкову декларацію?

Декларация не нужна
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:27

Оказывается лёгкие рассрочки работают или это не точно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:28

novichok, посмотрел ещё, как Алла пишет. В общем, всё понятно. На короткосрочных с погашением в ноябре этого года указано: "Type of bond: Discount". Т.е. по такому будет только инвестиционная прибыль. На среднесрочных: "Type of bond: Coupon. Coupon (% rate): 11.00". По этим будет купонный доход и инвестиционный убыток (потому, что покупаем мы их по 1033.22, а гасят нам их по 1000). В общем, "под 10 процентов" имеет очень разные значения в зависимости от того, в каком месте описания облигации оно указано и поэтому на оригинальный вопрос ответить нельзя.
moveton
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  #<1 ... 226227228229
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