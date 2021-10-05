Додано: Вів 12 кві, 2022 11:23

vollena71 написав: moveton написав: По этим будет купонный доход и инвестиционный убыток (потому, что покупаем мы их по 1033.22, а гасят нам их по 1000). По этим будет купонный доход и инвестиционный убыток (потому, что покупаем мы их по 1033.22, а гасят нам их по 1000).

1033.22=1000 номинал + 33.22грн процентов с даты выпуска облигации. Купонный дозод составит фиксированные 55грн и в последний день перед первой выплатой цена акции будет 1055, а в первый день после выплаты 1000грн 1033.22=1000 номинал + 33.22грн процентов с даты выпуска облигации. Купонный дозод составит фиксированные 55грн и в последний день перед первой выплатой цена акции будет 1055, а в первый день после выплаты 1000грн

Почему 55?! Речь про ISIN UA4000225809 (кстати, они ещё довоенного выпуска). Выпущены 22.12.2021, погашение 21.06.2021 с купонным доходом в 11%. bond.ua насчитывает общий купонный доход в 165 грн и это похоже на правду (11% * 1.5 года = 16.5%). То, что продавец вот так по ставке тех же 11% увеличивает цену продажи - верю, но он не обязан ставить цену именно так (это даже на этих ОВГЗ видно - у Аллы цена несколько выше, чем у сторонних брокеров, а у Привата вообще грабёж). С нашей точки зрения мы получим в конце за облигацию её номинал плюс 165 грн купонного дохода, а с инвестиционной прибылью - это как с ценой покупки сложилось (скорее всего будет отрицательная).Или я не прав?