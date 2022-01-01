novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?
купив за 947, отримав 1000 різниця - ваш дохід
перевага над депошками - 0% податки
Ок а 1033 номинал 1000 под 11 процентов,тогда как?
novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?
Доход состоит из процентных доходов (купон) и инвестиционной прибыли (разница между доходом от продажи и расходами на приобретение ценных бумаг). В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика (физлица) не включаются следующие доходы: - процентные доходы (купон, дисконт при погашении, п. 165.1.2 НКУ); - инвестиционная прибыль (п. 165.1.52 НКУ).
Поэтому по-идее да, должно быть и 1000 грн и процент. Но я ещё не проверял. 27го увижу
P.S. посмотрел, как bond.ua пишет: там указывается "total payment at the end date". Я так понимаю, что это уже все выплаты учтены. Для короткосрочных везде 1000 грн, а среднесрочные, которые сейчас по 1032.87 с погашением в июне следующего года, уже 1165, хотя номинал у них тоже 1000. Я так понимаю, что на средне+ срочных срабатывает этот процент, а на короткосрочных есть только инвестиционная прибыль.
novichok написав:Кто растолкует? Если купить военные облигации по 947 грн при номинальной стоимости 1000 грн, под 10 процентов, то при погашении человек получит 1000 грн плюс 10 процентов или как то по другому?
купив за 947, отримав 1000 різниця - ваш дохід
перевага над депошками - 0% податки
Підкажіть щодо звітності,будь ласка. Після придбання ОВДП необхідно буде подавати податкову декларацію?
novichok, посмотрел ещё, как Алла пишет. В общем, всё понятно. На короткосрочных с погашением в ноябре этого года указано: "Type of bond: Discount". Т.е. по такому будет только инвестиционная прибыль. На среднесрочных: "Type of bond: Coupon. Coupon (% rate): 11.00". По этим будет купонный доход и инвестиционный убыток (потому, что покупаем мы их по 1033.22, а гасят нам их по 1000). В общем, "под 10 процентов" имеет очень разные значения в зависимости от того, в каком месте описания облигации оно указано и поэтому на оригинальный вопрос ответить нельзя.
moveton написав: По этим будет купонный доход и инвестиционный убыток (потому, что покупаем мы их по 1033.22, а гасят нам их по 1000).
1033.22=1000 номинал + 33.22грн процентов с даты выпуска облигации. Купонный дозод составит фиксированные 55грн и в последний день перед первой выплатой цена акции будет 1055, а в первый день после выплаты 1000грн
moveton написав: По этим будет купонный доход и инвестиционный убыток (потому, что покупаем мы их по 1033.22, а гасят нам их по 1000).
1033.22=1000 номинал + 33.22грн процентов с даты выпуска облигации. Купонный дозод составит фиксированные 55грн и в последний день перед первой выплатой цена акции будет 1055, а в первый день после выплаты 1000грн
Почему 55?! Речь про ISIN UA4000225809 (кстати, они ещё довоенного выпуска). Выпущены 22.12.2021, погашение 21.06.2021 с купонным доходом в 11%. bond.ua насчитывает общий купонный доход в 165 грн и это похоже на правду (11% * 1.5 года = 16.5%). То, что продавец вот так по ставке тех же 11% увеличивает цену продажи - верю, но он не обязан ставить цену именно так (это даже на этих ОВГЗ видно - у Аллы цена несколько выше, чем у сторонних брокеров, а у Привата вообще грабёж). С нашей точки зрения мы получим в конце за облигацию её номинал плюс 165 грн купонного дохода, а с инвестиционной прибылью - это как с ценой покупки сложилось (скорее всего будет отрицательная). Или я не прав?
diplomnet написав:Благо сейчас 100% всего вклада не зависимо от суммы гарантируется государством !
Еще пока нет. Будет если будет подписан закон. Потому как в 2017 году под приват тоже ВРУ принимала закон о 100% гарантиях вкладов в госбанках, но "шоколадный" его в итоге так и не подписал. Так что пока принятый закон не действует
WallNutPen написав:Судя по всему Президент закон повышающий гарантии по вкладам таки подписал - по крайней мере Гетманцев пишет об этом https://t.me/s/getmantsevdanil
Даже целую статью тут уже успели из этого поста накатать. Но "через 3 месяца после отмены военного положения" - это такое специфическое "сейчас", а "600 тысяч грн" - это не для каждого "100% вклада". А так да, закон подписан