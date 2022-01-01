пока работают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:30
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:51
А если в альфе купить облигации, а банку прикроют,акции ведь не сгорят?
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:59
Будет 3 купонных выплаты по 55 грн =165грн
22.06.22
21.12.22
21.06.23
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:26
Это да, 22го июня цена слетит обратно до 1000. Но 3 по 55 - это не одна по 55, а разговор шёл о доходе на момент погашения, если сейчас прикупить. В общем, всем тщательнее быть надо с формулировками.
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