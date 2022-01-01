пока работают
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:30
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:51
А если в альфе купить облигации, а банку прикроют,акции ведь не сгорят?
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:59
Будет 3 купонных выплаты по 55 грн =165грн
22.06.22
21.12.22
21.06.23
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:26
Это да, 22го июня цена слетит обратно до 1000. Но 3 по 55 - это не одна по 55, а разговор шёл о доходе на момент погашения, если сейчас прикупить. В общем, всем тщательнее быть надо с формулировками.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:18
Вітаю. Хто купував військові облігації, підкажіть, чи є якась комісія за переказ з картки?
В тарифах вказано:
"Купівля/продаж на первинному та вторинному ринках військових ОВДП - Не тарифікується***.
*** Вартість послуги окремо не тарифікується, оскільки її вартість включено у вартість тарифу п.1.3.1. Формування за запитом Депонента інформаційної довідки, виписки про стан рахунку/ операції на рахунку в цінних паперах Тарифів на депозитарне обслуговуванням клієнтів Депозитарної установи АТ «АЛЬФА-БАНК».
1.3.1. Комісія за виконання операцій з перерахування коштів при здійсненні операції з фінансовими інструментами -"До 01.04.2022 – не тарифікується* З 01.04.2022 - 0,40% від суми угоди "
* У разі здійснення операцій за допомогою Системи «Інтернет-сервісу» «My Alfa-bank» та/або Sense Superapp - вартість послуги окремо не тарифікується, оскільки її вартість включено у вартість тарифу за обслуговування картки в рамках розрахункових операцій/ щомісячної плати за пакет банківських послуг та / або в п.2.1. Тарифів АТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприємницької діяльності).
Тобто за тарифами виходить, що зараз (з 1.04) комісія є 0,4%? Разом з цим на сайті пишуть, що комісій нема.
|