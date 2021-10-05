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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:30

  novichok написав:Оказывается лёгкие рассрочки работают или это не точно?

пока работают
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:51

А если в альфе купить облигации, а банку прикроют,акции ведь не сгорят?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:59

  moveton написав:
Почему 55?! Речь про ISIN UA4000225809 ..

Будет 3 купонных выплаты по 55 грн =165грн
22.06.22
21.12.22
21.06.23
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:26

  vollena71 написав:Будет 3 купонных выплаты по 55 грн =165грн
22.06.22
21.12.22
21.06.23
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu

Это да, 22го июня цена слетит обратно до 1000. Но 3 по 55 - это не одна по 55, а разговор шёл о доходе на момент погашения, если сейчас прикупить. В общем, всем тщательнее быть надо с формулировками.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:18

Вітаю. Хто купував військові облігації, підкажіть, чи є якась комісія за переказ з картки?

В тарифах вказано:
"Купівля/продаж на первинному та вторинному ринках військових ОВДП - Не тарифікується***.

*** Вартість послуги окремо не тарифікується, оскільки її вартість включено у вартість тарифу п.1.3.1. Формування за запитом Депонента інформаційної довідки, виписки про стан рахунку/ операції на рахунку в цінних паперах Тарифів на депозитарне обслуговуванням клієнтів Депозитарної установи АТ «АЛЬФА-БАНК».

1.3.1. Комісія за виконання операцій з перерахування коштів при здійсненні операції з фінансовими інструментами -"До 01.04.2022 – не тарифікується* З 01.04.2022 - 0,40% від суми угоди "

* У разі здійснення операцій за допомогою Системи «Інтернет-сервісу» «My Alfa-bank» та/або Sense Superapp - вартість послуги окремо не тарифікується, оскільки її вартість включено у вартість тарифу за обслуговування картки в рамках розрахункових операцій/ щомісячної плати за пакет банківських послуг та / або в п.2.1. Тарифів АТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприємницької діяльності).

Тобто за тарифами виходить, що зараз (з 1.04) комісія є 0,4%? Разом з цим на сайті пишуть, що комісій нема.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:57

  Клиент_ написав:Вітаю. Хто купував військові облігації, підкажіть, чи є якась комісія за переказ з картки?

ніякого переказу з картки немає і комісій відповідно.

0,4% то мала бути фондА
Ромасик
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