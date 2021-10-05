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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 18:30
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:51
А если в альфе купить облигации, а банку прикроют,акции ведь не сгорят?
Додано: Вів 12 кві, 2022 20:59
Будет 3 купонных выплаты по 55 грн =165грн
22.06.22
21.12.22
21.06.23
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:26
Это да, 22го июня цена слетит обратно до 1000. Но 3 по 55 - это не одна по 55, а разговор шёл о доходе на момент погашения, если сейчас прикупить. В общем, всем тщательнее быть надо с формулировками.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 10:18
Вітаю. Хто купував військові облігації, підкажіть, чи є якась комісія за переказ з картки?
В тарифах вказано:
"Купівля/продаж на первинному та вторинному ринках військових ОВДП - Не тарифікується***.
*** Вартість послуги окремо не тарифікується, оскільки її вартість включено у вартість тарифу п.1.3.1. Формування за запитом Депонента інформаційної довідки, виписки про стан рахунку/ операції на рахунку в цінних паперах Тарифів на депозитарне обслуговуванням клієнтів Депозитарної установи АТ «АЛЬФА-БАНК».
1.3.1. Комісія за виконання операцій з перерахування коштів при здійсненні операції з фінансовими інструментами -"До 01.04.2022 – не тарифікується* З 01.04.2022 - 0,40% від суми угоди "
* У разі здійснення операцій за допомогою Системи «Інтернет-сервісу» «My Alfa-bank» та/або Sense Superapp - вартість послуги окремо не тарифікується, оскільки її вартість включено у вартість тарифу за обслуговування картки в рамках розрахункових операцій/ щомісячної плати за пакет банківських послуг та / або в п.2.1. Тарифів АТ "Альфа-Банк" для фізичних осіб (крім суб'єктів підприємницької діяльності).
Тобто за тарифами виходить, що зараз (з 1.04) комісія є 0,4%? Разом з цим на сайті пишуть, що комісій нема.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 13:57
Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:59
Понятно. Можно не пополнять тогда. Но я кинул 300 грн. А 3% не начислят за просрочку минимального платежа?
Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:59
В выходные же нет смысла пополнять депо, все равно проведется в понедельник? Завтра заканчивается мобильный депо, хотел пополнить сразу другой.
Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:04
А точно завтра?
Вот у меня чото было ДВА Мобильных с окончанием в Пн., так тело одного упало в Пт., а тело др. в Пн. А %% обоих упали в Пт. утром.
Я так и не понял шо это было, може я там шото с пролонгацией химчил
Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:10
Чому з мого рахунку списані кошти на погашення боргу без мого відома?
Відповідь
З 1 квітня вводиться процес автоматичного погашення кредитів та кредитних карток за рахунок списання коштів з гривневих рахунків із позитивним залишком.
Процес запущений тільки для грошових, споживчих кредитів та кредитних карток (зазначено за пріоритетом погашення), за якими існує від одного дня простроченої заборгованості.
Пріоритет вибору рахунків для списання:
для погашення кредитів — з поточного рахунку або дебетової картки;
для погашення кредитної картки — з дебетової картки.
Наприклад, за кредитом на товар очікувався платіж 459 грн до 12 квітня. Якщо станом на 13 квітня не надійде платіж, буде активовано автосписання з рахунків. На вашій дебетовій картці на 13 квітня є 1 500 грн, тому банк виконає переказ 459 грн в рахунок погашення платежа.
Якщо ж у вас немає коштів на відповідних рахунках, то будуть активовані кредитні канікули.
Списання не проводиться з таких рахунків та продуктів:
рахунки в іноземній валюті,
рахунки кредитних карток,
депозитні рахунки та рахунок "Дохідний сейф",
соціальні картки та карти єПідтримка,
закриті та арештовані рахунки,
картки клієнтів А-Клуб.
Списання відбуваються на підставі розділу 7 Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
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