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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:18
Amethyst написав: lloydbanksua написав:
В выходные же нет смысла пополнять депо, все равно проведется в понедельник? Завтра заканчивается мобильный депо, хотел пополнить сразу другой.
А точно завтра?
Вот у меня чото было ДВА Мобильных с окончанием в Пн., так тело одного упало в Пт., а тело др. в Пн. А %% обоих упали в Пт. утром.
Я так и не понял шо это было, може я там шото с пролонгацией химчил
Точно, в общем, завтра посмотрю.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:43
anikola13 написав: Amethyst написав: anikola13 написав:
Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
как в прошлые, т.е. никак
АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Понятно. Можно не пополнять тогда. Но я кинул 300 грн. А 3% не начислят за просрочку минимального платежа?
вообще-то я понимаю, что либо надо кидать всю сумму, либо ничего...
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Shaman
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:54
Shaman написав: anikola13 написав: Amethyst написав:
как в прошлые, т.е. никак
АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Понятно. Можно не пополнять тогда. Но я кинул 300 грн. А 3% не начислят за просрочку минимального платежа?
вообще-то я понимаю, что либо надо кидать всю сумму, либо ничего...
Угу, всю сумму ОМП по Хамону или кидать или не кидать, но тогда к след. РД нуна вычистить остатки на др. дебетках.
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Amethyst
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Додано: Суб 16 кві, 2022 06:45
lloydbanksua написав: Amethyst написав: lloydbanksua написав:
В выходные же нет смысла пополнять депо, все равно проведется в понедельник? Завтра заканчивается мобильный депо, хотел пополнить сразу другой.
А точно завтра?
Вот у меня чото было ДВА Мобильных с окончанием в Пн., так тело одного упало в Пт., а тело др. в Пн. А %% обоих упали в Пт. утром.
Я так и не понял шо это было, може я там шото с пролонгацией химчил
Точно, в общем, завтра посмотрю.
Тело и %% упали на карту, все четко. Почему в Вашем случае провелось лишь в понедельник, конечно, вопрос.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:20
кто нить юзает халявный свитТВ по альфовским картам?
месяц назад подключил по хамону и по прошествии месяца закончилось. зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала.
кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?
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mephala
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Додано: Суб 16 кві, 2022 12:03
mephala написав:
зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала.
кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?
Это условие там было всегда, но никогда не пооверялось. У меня в конце марта свитТВ не продлился на нескольких акка, через день заработало само.
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mikos
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