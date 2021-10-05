lloydbanksua написав:В выходные же нет смысла пополнять депо, все равно проведется в понедельник? Завтра заканчивается мобильный депо, хотел пополнить сразу другой.
А точно завтра? Вот у меня чото было ДВА Мобильных с окончанием в Пн., так тело одного упало в Пт., а тело др. в Пн. А %% обоих упали в Пт. утром. Я так и не понял шо это было, може я там шото с пролонгацией химчил
anikola13 написав:Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.
как в прошлые, т.е. никак
АП. Сорри. Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД). Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса. Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Понятно. Можно не пополнять тогда. Но я кинул 300 грн. А 3% не начислят за просрочку минимального платежа?
вообще-то я понимаю, что либо надо кидать всю сумму, либо ничего...
АП. Сорри. Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД). Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса. Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня
Понятно. Можно не пополнять тогда. Но я кинул 300 грн. А 3% не начислят за просрочку минимального платежа?
вообще-то я понимаю, что либо надо кидать всю сумму, либо ничего...
Угу, всю сумму ОМП по Хамону или кидать или не кидать, но тогда к след. РД нуна вычистить остатки на др. дебетках.
lloydbanksua написав:В выходные же нет смысла пополнять депо, все равно проведется в понедельник? Завтра заканчивается мобильный депо, хотел пополнить сразу другой.
А точно завтра? Вот у меня чото было ДВА Мобильных с окончанием в Пн., так тело одного упало в Пт., а тело др. в Пн. А %% обоих упали в Пт. утром. Я так и не понял шо это было, може я там шото с пролонгацией химчил
Точно, в общем, завтра посмотрю.
Тело и %% упали на карту, все четко. Почему в Вашем случае провелось лишь в понедельник, конечно, вопрос.
кто нить юзает халявный свитТВ по альфовским картам? месяц назад подключил по хамону и по прошествии месяца закончилось. зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала. кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?
mephala написав:кто нить юзает халявный свитТВ по альфовским картам? месяц назад подключил по хамону и по прошествии месяца закончилось. зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала. кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?
Зайшов у кабінет sweet tv нічого на погане не змінилось, тариф преміум дійсний ще на місяць до наступної оплати, с закинутих в кабінет коштів забрали собі чергову гривню. Я ім завжди закидаю неперед вони собі по тихеньку знімають по гривні. Карта лежить на поличці з 0 балансом, ліміт Альфа обнулила.