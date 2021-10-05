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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 228229230231

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:18

  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:В выходные же нет смысла пополнять депо, все равно проведется в понедельник? Завтра заканчивается мобильный депо, хотел пополнить сразу другой.

А точно завтра?
Вот у меня чото было ДВА Мобильных с окончанием в Пн., так тело одного упало в Пт., а тело др. в Пн. А %% обоих упали в Пт. утром.
Я так и не понял шо это было, може я там шото с пролонгацией химчил

Точно, в общем, завтра посмотрю.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:43

  anikola13 написав:
  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Как пополнять в этом месяце Хамелеон? Минимальный нужно вносить? В приложении светит. Или как в прошлом - каникулы.

как в прошлые, т.е. никак

АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня

Понятно. Можно не пополнять тогда. Но я кинул 300 грн. А 3% не начислят за просрочку минимального платежа?

вообще-то я понимаю, что либо надо кидать всю сумму, либо ничего...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:54

  Shaman написав:
  anikola13 написав:
  Amethyst написав:как в прошлые, т.е. никак

АП. Сорри.
Дочитал ТелеХу отех спамеров. И выходит, шо из-за того, шо если есть хотя бы ОДНА копейка собственных средств на ЛЮБОМ счете, то каникулы при просрочке НЕ активируются, а собственные средства с любого счета списываются в счет погашения просрочки (т.е. со 2й РД).
Но с др. стороны, штрафы и пени тоже НЕ насчитываются, а просто продолжает насчитываться 0.01% годовых на сумму долга уже вне грейса.
Как по мне для Хамона -- эт шо в лоб, шо по лбу. Особенно если нема своих на начало опердня

Понятно. Можно не пополнять тогда. Но я кинул 300 грн. А 3% не начислят за просрочку минимального платежа?

вообще-то я понимаю, что либо надо кидать всю сумму, либо ничего...

Угу, всю сумму ОМП по Хамону или кидать или не кидать, но тогда к след. РД нуна вычистить остатки на др. дебетках.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 06:45

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  lloydbanksua написав:В выходные же нет смысла пополнять депо, все равно проведется в понедельник? Завтра заканчивается мобильный депо, хотел пополнить сразу другой.

А точно завтра?
Вот у меня чото было ДВА Мобильных с окончанием в Пн., так тело одного упало в Пт., а тело др. в Пн. А %% обоих упали в Пт. утром.
Я так и не понял шо это было, може я там шото с пролонгацией химчил

Точно, в общем, завтра посмотрю.

Тело и %% упали на карту, все четко. Почему в Вашем случае провелось лишь в понедельник, конечно, вопрос.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:20

Re: Альфа-Банк

кто нить юзает халявный свитТВ по альфовским картам?
месяц назад подключил по хамону и по прошествии месяца закончилось. зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала.
кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:03

  mephala написав:зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала.
кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?

Это условие там было всегда, но никогда не пооверялось. У меня в конце марта свитТВ не продлился на нескольких акка, через день заработало само.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 12:58

  mephala написав:кто нить юзает халявный свитТВ по альфовским картам?
месяц назад подключил по хамону и по прошествии месяца закончилось. зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала.
кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?

Зайшов у кабінет sweet tv нічого на погане не змінилось, тариф преміум дійсний ще на місяць до наступної оплати, с закинутих в кабінет коштів забрали собі чергову гривню. Я ім завжди закидаю неперед вони собі по тихеньку знімають по гривні. Карта лежить на поличці з 0 балансом, ліміт Альфа обнулила.
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 17:02

Re: Альфа-Банк

Кто знает, у Альфы операции MCC 6211 и 6051 - приравниваются к операциям по снятию наличных или идут в рамках грейса?
DjPavel
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 21:40

Re: Альфа-Банк

DjPavel, есть статья, но там без МСС.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 22:54

Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте :(
Vorlon
 
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