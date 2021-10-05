Аха, Хамон - 0, ЕКО - 20000 оставили ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 кві, 2022 08:21
Додано: Нед 17 кві, 2022 09:29
Re: Альфа-Банк
Кому-то хоть 20к грн оставили, а есть те, которым в первую волну Алла срезала лимит под сумме задолженности и всё.
Прокаченный ящер превратился в дебетового, RED — имеет теперь штуку лимита
Додано: Нед 17 кві, 2022 09:35
Додано: Нед 17 кві, 2022 10:27
Re: Альфа-Банк
ol_zy, кредитный лимит был не тронут, держал для одного события. Из-за этого в первые дни войны его срезали под нуль. А под "прокаченным ящером" я понимал ящера с кредитным лимитом 30к грн, доращивал кредитный лимит переносом.
Додано: Нед 17 кві, 2022 10:39
Re: Альфа-Банк
RED = 20к
Ящер = 11,7к при сумме долга ~10847. И это уже вторая такая коррекция (
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