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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232

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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:21

  Vorlon написав:Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте :(


Аха, Хамон - 0, ЕКО - 20000 оставили :shock: ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:29

Re: Альфа-Банк

Кому-то хоть 20к грн оставили, а есть те, которым в первую волну Алла срезала лимит под сумме задолженности и всё.
Прокаченный ящер превратился в дебетового, RED — имеет теперь штуку лимита :(
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:35

  Howl написав:Кому-то хоть 20к грн оставили, а есть те, которым в первую волну Алла срезала лимит под сумме задолженности и всё.
Прокаченный ящер превратился в дебетового, RED — имеет теперь штуку лимита :(

Если ящер прокачан, то должно было остаться 28К (в виде долга)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:27

Re: Альфа-Банк

ol_zy, кредитный лимит был не тронут, держал для одного события. Из-за этого в первые дни войны его срезали под нуль. А под "прокаченным ящером" я понимал ящера с кредитным лимитом 30к грн, доращивал кредитный лимит переносом.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 10:39

Re: Альфа-Банк

RED = 20к
Ящер = 11,7к при сумме долга ~10847. И это уже вторая такая коррекция (
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:59

  Vorlon написав:Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте :(

не могу подтвердить. У меня задолженностей намного больше 20К, то еще немного тыщ лимита осталось, хотя вчера тоже смешной кусочек отрезали.
Но депозитов, акций и ОВГЗ намного больше лимита.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:35

  Howl написав:ol_zy, кредитный лимит был не тронут, держал для одного события. Из-за этого в первые дни войны его срезали под нуль. А под "прокаченным ящером" я понимал ящера с кредитным лимитом 30к грн, доращивал кредитный лимит переносом.

то до войны считалось прокачанной, а после прокачка - это когда из 30К свободных было 0, а иначе срезают - не у всех и не под 0, но срезают. У меня по 3-м срезают так, чтобы в сумме оставалось 10К на траты свободных. Остальное все у меня в рассрочках, но то что погашаю - столько не выходит уже потрать - вот и срезают...
ol_zy
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