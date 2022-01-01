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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 230231232233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:32

  Citizen_D написав:
  PUnder написав:снять нал можно

Какой получался курс?

Тоже интересует.
Kent
 
Повідомлень: 396
З нами з: 23.02.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 230231232233
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