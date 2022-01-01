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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:32
Citizen_D написав: PUnder написав:
снять нал можно
Какой получался курс?
Тоже интересует.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:03
Коллеги, а сэпы в пределах лимитов нормально ходят?
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