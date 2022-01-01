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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 08:32

  Citizen_D написав:
  PUnder написав:снять нал можно

Какой получался курс?

Тоже интересует.
Kent
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 12:03

Коллеги, а сэпы в пределах лимитов нормально ходят?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:37

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте :(
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:50

  la9 написав:Коллеги, а сэпы в пределах лимитов нормально ходят?

15.04 было ок
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:50

  Faceless написав:
Vorlon написав:Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте :(
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки

А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення.
Тарапіцца не нуна!
За цей час можна знайти покупку, внести гроші під цю покупку з Пакетки, та ще й і формити нову Розстрочку на цю покупку. Таким чином відбудеться часткове погашення в грейсі і "перенесення" розтрочки.
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 18 кві, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:53

  Amethyst написав:
  Faceless написав:
Vorlon написав:Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте :(
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки

А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення. Тарапіцца не нуна!

Думаю, шла речь именно о погашении очередной задолженности.
У меня срезают так, чтобы остатков было 10К в сумме. Похоже тут инд. подход.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:56

Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:01

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:
  Faceless написав:Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки

А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення. Тарапіцца не нуна!

Думаю, шла речь именно о погашении очередной задолженности.
У меня срезают так, чтобы остатков было 10К в сумме. Похоже тут инд. подход.

Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:06

  Vorlon написав:Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...

ИМХО, режут утром до 11:00 или после 21:00.
Проводка по счету.
Покупка идет в рамках авторизац остатка поэтому возможен овер (
Но это настоящий технич овер, в котором виновата криворукая Алка.
Пишите в Чат, хай сторнируют! Шото подобное было в начале резни, а сейчас, похоже они выдерживают паузу или научились, наконец нормально проводить синхру остатков по счету и карте.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:09

  Amethyst написав:Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.

Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...
ol_zy
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