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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 08:32
Citizen_D написав: PUnder написав:
снять нал можно
Какой получался курс?
Тоже интересует.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:03
Коллеги, а сэпы в пределах лимитов нормально ходят?
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la9
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:37
Vorlon написав:
Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:50
la9 написав:
Коллеги, а сэпы в пределах лимитов нормально ходят?
15.04 было ок
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ol_zy
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:50
Faceless написав: Vorlon написав:
Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки
А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення.
Тарапіцца не нуна!
За цей час можна знайти покупку, внести гроші під цю покупку з Пакетки, та ще й і формити нову Розстрочку на цю покупку. Таким чином відбудеться часткове погашення в грейсі і "перенесення" розтрочки.
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 18 кві, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:53
Amethyst написав: Faceless написав: Vorlon написав:
Пошла новая волна уменьшения кредитных лимитов - теперь до 20 тысяч в целом на клиента, а не по каждой кредитной карте
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки
А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення. Тарапіцца не нуна!
Думаю, шла речь именно о погашении очередной задолженности.
У меня срезают так, чтобы остатков было 10К в сумме. Похоже тут инд. подход.
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ol_zy
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:56
Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...
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Vorlon
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Додано: Пон 18 кві, 2022 14:01
ol_zy написав: Amethyst написав: Faceless написав:
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки
А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення. Тарапіцца не нуна!
Думаю, шла речь именно о погашении очередной задолженности.
У меня срезают так, чтобы остатков было 10К в сумме. Похоже тут инд. подход.
Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.
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Amethyst
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Додано: Пон 18 кві, 2022 14:06
Vorlon написав:
Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...
ИМХО, режут утром до 11:00 или после 21:00.
Проводка по счету.
Покупка идет в рамках авторизац остатка поэтому возможен овер (Но это настоящий технич овер, в котором виновата криворукая Алка.
Пишите в Чат, хай сторнируют! Шото подобное было в начале резни, а сейчас, похоже они выдерживают паузу или научились, наконец нормально проводить синхру остатков по счету и карте.
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Amethyst
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Додано: Пон 18 кві, 2022 14:09
Amethyst написав:
Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.
Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...
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