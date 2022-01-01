RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:12

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.

Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...

С этим согласен. Нужно добиваться равномерности трат, путем разноса платежей по 3..4 кредиткам в пределах минимальной суммы Рассрочки.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:13

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...

ИМХО, режут утром до 11:00 или после 21:00.
Проводка по счету.
Покупка идет в рамках авторизац остатка поэтому возможен овер (
Но это настоящий технич овер, в котором виновата криворукая Алка.
Пишите в Чат, хай сторнируют! Шото подобное было в начале резни, а сейчас, похоже они выдерживают паузу или научились, наконец нормально проводить синхру остатков по счету и карте.

->белая->сбер->кредитка по идее сразу проводка. Во всяком случае мне сразу дало рассрочку на траты. Да со сбера не мгновенно, но тех 10-20 мин не критично.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:17

  ol_zy написав:Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...

Так и правильно. Если некуда потратить, значит и лимит тебе ни к чему :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:22

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:->белая->сбер->кредитка по идее сразу проводка. Во всяком случае мне сразу дало рассрочку на траты. Да со сбера не мгновенно, но тех 10-20 мин не критично.

Для овера?
Тут важна проводка самой покупки, а не пополняшки на карту.
Сейчас можно пополнять напрямую ->белая->кредитка -- эт теперь проводится текущим оперднем.
Но срезание лимита проводится текущим оперднем. Причем "задним часом", т.е. вот в 21:00 зарезали и нарисовали это текущим оперднем, а в этот день клиент ничо не подозревая сделал покупку в рамках утреннего лимита.
А след. утром Алка видит, шо загнала карту в овер и ВОЗВРАЩАЕТ лимит шобы погасить овер!
Но этот шахер-махер видится в АБС как снятие наличных с кредитки, т.е. рисуют 40% годовых и выставляют их к оплате в очередную РД как комисс за наличные операции.
Отето дурость то какая!!
Такое точно было в начале резанины (в марте), а щас чото поутихло.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 05.05.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:44

  moveton написав:
  ol_zy написав:Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...

Так и правильно. Если некуда потратить, значит и лимит тебе ни к чему :P

потратить, есть куда, но не в тот же день. в итоге алка за бортом.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:48

  Vorlon написав:Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...

у меня когда в первый раз срезало лимит, то оставило пару тыс.

соответственно, теперь начинаю гасить платеж для грейса по 1-2 т грн, выбираю деньги, что можно, отправляю в рассрочки - и так по кругу...

был платеж на 5 тыс грн - пополнил, оплатил, сразу в рассрочку - ничего не срезало, овера не было
Shaman
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 29.09.19
Подякував: 301 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:53

  ol_zy написав:
  Amethyst написав:Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.

Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...

теперь гасить надо не сразу, а частями...
Shaman
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 29.09.19
Подякував: 301 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 14:56

  Shaman написав:у меня когда в первый раз срезало лимит, то оставило пару тыс.

Похоже уже не так - было свободных 1200 грн. на карте - срезало до 600 примерно.
Vorlon
 
Повідомлень: 10103
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 231232233234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 9, 10, 11
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
104 97828
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 15:47
Кочевник
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 131, 132, 133
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1324 703908
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 15:26
S i m
А-Банк 1 ... 21, 22, 23
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
222 245675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 15:21
Порт

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАС (169)
18.04.2022 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.