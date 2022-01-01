|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:12
ol_zy написав: Amethyst написав:
Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.
Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...
С этим согласен. Нужно добиваться равномерности трат, путем разноса платежей по 3..4 кредиткам в пределах минимальной суммы Рассрочки.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2145
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:13
Amethyst написав: Vorlon написав:
Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...
ИМХО, режут утром до 11:00 или после 21:00.
Проводка по счету.
Покупка идет в рамках авторизац остатка поэтому возможен овер (Но это настоящий технич овер, в котором виновата криворукая Алка.
Пишите в Чат, хай сторнируют! Шото подобное было в начале резни, а сейчас, похоже они выдерживают паузу или научились, наконец нормально проводить синхру остатков по счету и карте.
->белая->сбер->кредитка по идее сразу проводка. Во всяком случае мне сразу дало рассрочку на траты. Да со сбера не мгновенно, но тех 10-20 мин не критично.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7285
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 440 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:22
ol_zy написав:
->белая->сбер->кредитка по идее сразу проводка. Во всяком случае мне сразу дало рассрочку на траты. Да со сбера не мгновенно, но тех 10-20 мин не критично.
Для овера?
Тут важна проводка самой покупки, а не пополняшки на карту.
Сейчас можно пополнять напрямую ->белая->кредитка -- эт теперь проводится текущим оперднем.
Но срезание лимита проводится текущим оперднем. Причем "задним часом", т.е. вот в 21:00 зарезали и нарисовали это текущим оперднем, а в этот день клиент ничо не подозревая сделал покупку в рамках утреннего лимита.
А след. утром Алка видит, шо загнала карту в овер и ВОЗВРАЩАЕТ лимит шобы погасить овер!
Но этот шахер-махер видится в АБС как снятие наличных с кредитки, т.е. рисуют 40% годовых и выставляют их к оплате в очередную РД как комисс за наличные операции.
Отето дурость то какая!!
Такое точно было в начале резанины (в марте), а щас чото поутихло.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2145
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:48
Vorlon написав:
Как запланировать погашение? Если сегодня гашу и сразу трачу - успеет сохраниться лимит? Ведь проводка будет не сразу...
у меня когда в первый раз срезало лимит, то оставило пару тыс.
соответственно, теперь начинаю гасить платеж для грейса по 1-2 т грн, выбираю деньги, что можно, отправляю в рассрочки - и так по кругу...
был платеж на 5 тыс грн - пополнил, оплатил, сразу в рассрочку - ничего не срезало, овера не было
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1823
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:53
ol_zy написав: Amethyst написав:
Ну не знаю, я так делаю и теперь лимиты не успевают срезать. Остается на счетах свободных средств до 200..500грн, их не трогают, хотя я и не против раз банке нуна.
Та то понятно, но если погасил 15К, а потратить есть куда только 3-5К, то вот с того остатка и срезают...
теперь гасить надо не сразу, а частями...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1823
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 18 кві, 2022 14:56
Shaman написав:
у меня когда в первый раз срезало лимит, то оставило пару тыс.
Похоже уже не так - было свободных 1200 грн. на карте - срезало до 600 примерно.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10103
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1087 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|104
|97828
|
|
|1324
|703912
|
Пон 18 кві, 2022 15:26
S i m
|
|222
|245675
|
Пон 18 кві, 2022 15:21
Порт
|