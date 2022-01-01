lov2108 написав:Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.
Это нужно перед Аллой сильно провиниться. У меня все ещё на Вайте 20к в день на обнал и 50к в день на покупки. И даже на Хамоне 20к в день на покупки.
lov2108 написав:Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку. Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.
А вот это давно было пора Ещё когда Алла кэшбек платить перестала. С другой стороны, на Хамон худо-бедно начисляется процент, а Моня отменил пока, поэтому более выгодно держать на Хамоне, а на Моню подкидывать по мере необходимости, но тут каждый сам себе решает в соответствии с исповедуемой религией.
lov2108 написав:Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка. Сьогодні потрібно було зробити транзакцію на 20+ і дудкі....пекельна лінія сказала що нічого не можна зробити. Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку. Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.
т.е платеж больше 10 тыс грн сделать нельзя картой? прикол... были определенные планы...
или это индивидуально?
Ні, не можливо. Ліміт 10т на добу в торгово-сервісній мережі. В sense стоять ліміти, можете глянути. Логіки звісно банку не розумію....
А что в этом нового? 3.5% - это и есть худо-бедно (хотя, учитывая, что даже двухнедельный Мобильный уже 3%, тоже неплохо). Нынешние 5.5% - это шикарно, но скоро закончатся. Но даже с мая будет бесконечно больше, чем у Мони, у которого ноль и с апреля, а не с мая.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 18 кві, 2022 19:24, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:А вот это давно было пора Ещё когда Алла кэшбек платить перестала. С другой стороны, на Хамон худо-бедно начисляется процент, а Моня отменил пока, поэтому более выгодно держать на Хамоне, а на Моню подкидывать по мере необходимости, но тут каждый сам себе решает в соответствии с исповедуемой религией.
Наче не провинився.... Кредитка в мінусі, але були до останнього депо 7/14. Може за це образились?
А что в этом нового? 3.5% - это и есть худо-бедно (хотя, учитывая, что даже двухнедельный Мобильный уже 3%, тоже неплохо). Нынешние 5.5% - это шикарно, но скоро закончатся. Но даже с мая будет бесконечно больше, чем у Мони, у которого ноль и с апреля, а не с мая.
В том то и дело, что лучше, чем ничего. И Альфа, как ни странно, предупредила заранее за месяц об изменениях, в отличии от многих банков, в частности, той же мони.
Мені що 5.5, що 3.5 погоди не зроблять. Для мене критерій це миттєвість доступу до коштів і можливість їми скористатись у разі необхідності. Сьогодні Ала мене підвела...прийшлось сєпити...гаяти час...хвилюватись.... А не як зазвичай...прийшов...оплатив карткою і пішов.
lov2108 написав:Наче не провинився.... Кредитка в мінусі, але були до останнього депо 7/14. Може за це образились?
Может из за кредитки. Что-то пролетало, что если есть долг, то лимиты на расходы режут. Но это не точно. У меня только свои средства лежат. А вот депозитов было и есть много всяких разных, в том числе и мобильных до недавнего времени.