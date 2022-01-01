Додано: Пон 18 кві, 2022 18:56

lov2108 написав: Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка. Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.

lov2108 написав: Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.

Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного. Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.

Это нужно перед Аллой сильно провиниться. У меня все ещё на Вайте 20к в день на обнал и 50к в день на покупки. И даже на Хамоне 20к в день на покупки.А вот это давно было пораЕщё когда Алла кэшбек платить перестала. С другой стороны, на Хамон худо-бедно начисляется процент, а Моня отменил пока, поэтому более выгодно держать на Хамоне, а на Моню подкидывать по мере необходимости, но тут каждый сам себе решает в соответствии с исповедуемой религией.