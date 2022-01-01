RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 233234235236>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:56

  lov2108 написав:Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.

Это нужно перед Аллой сильно провиниться. У меня все ещё на Вайте 20к в день на обнал и 50к в день на покупки. И даже на Хамоне 20к в день на покупки.

  lov2108 написав:Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.
Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.

А вот это давно было пора :!: Ещё когда Алла кэшбек платить перестала. С другой стороны, на Хамон худо-бедно начисляется процент, а Моня отменил пока, поэтому более выгодно держать на Хамоне, а на Моню подкидывать по мере необходимости, но тут каждый сам себе решает в соответствии с исповедуемой религией.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 18:58

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:на Хамон худо-бедно начисляется процент,


із 1 травня було анонсовано пониження..
greenozon
 
Повідомлень: 13230
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:04

  greenozon написав:
  moveton написав:на Хамон худо-бедно начисляется процент,

із 1 травня було анонсовано пониження..

В ноль? Такого не читал ещё.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:16

  moveton написав:
  greenozon написав:
  moveton написав:на Хамон худо-бедно начисляется процент,

із 1 травня було анонсовано пониження..

В ноль? Такого не читал ещё.

3.5% будет вместо 5.5%
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 988
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:18

  Shaman написав:
  lov2108 написав:Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.
Сьогодні потрібно було зробити транзакцію на 20+ і дудкі....пекельна лінія сказала що нічого не можна зробити.
Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.
Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.

т.е платеж больше 10 тыс грн сделать нельзя картой?
прикол... были определенные планы...

или это индивидуально?

Ні, не можливо. Ліміт 10т на добу в торгово-сервісній мережі. В sense стоять ліміти, можете глянути.
Логіки звісно банку не розумію....
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:23

  lloydbanksua написав:
  moveton написав:В ноль? Такого не читал ещё.

3.5% будет вместо 5.5%

А что в этом нового? 3.5% - это и есть худо-бедно (хотя, учитывая, что даже двухнедельный Мобильный уже 3%, тоже неплохо). Нынешние 5.5% - это шикарно, но скоро закончатся. Но даже с мая будет бесконечно больше, чем у Мони, у которого ноль и с апреля, а не с мая.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 18 кві, 2022 19:24, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:23

  moveton написав:А вот это давно было пора :!: Ещё когда Алла кэшбек платить перестала. С другой стороны, на Хамон худо-бедно начисляется процент, а Моня отменил пока, поэтому более выгодно держать на Хамоне, а на Моню подкидывать по мере необходимости, но тут каждый сам себе решает в соответствии с исповедуемой религией.

Наче не провинився....
Кредитка в мінусі, але були до останнього депо 7/14. Може за це образились? :mrgreen:
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:25

  moveton написав:
  lloydbanksua написав:
  moveton написав:В ноль? Такого не читал ещё.

3.5% будет вместо 5.5%

А что в этом нового? 3.5% - это и есть худо-бедно (хотя, учитывая, что даже двухнедельный Мобильный уже 3%, тоже неплохо). Нынешние 5.5% - это шикарно, но скоро закончатся. Но даже с мая будет бесконечно больше, чем у Мони, у которого ноль и с апреля, а не с мая.

В том то и дело, что лучше, чем ничего. И Альфа, как ни странно, предупредила заранее за месяц об изменениях, в отличии от многих банков, в частности, той же мони.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 988
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:29

  greenozon написав:
  moveton написав:на Хамон худо-бедно начисляется процент,


із 1 травня було анонсовано пониження..

Мені що 5.5, що 3.5 погоди не зроблять.
Для мене критерій це миттєвість доступу до коштів і можливість їми скористатись у разі необхідності.
Сьогодні Ала мене підвела...прийшлось сєпити...гаяти час...хвилюватись....
А не як зазвичай...прийшов...оплатив карткою і пішов.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2380
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:30

  lov2108 написав:Наче не провинився....
Кредитка в мінусі, але були до останнього депо 7/14. Може за це образились? :mrgreen:

Может из за кредитки. Что-то пролетало, что если есть долг, то лимиты на расходы режут. Но это не точно. У меня только свои средства лежат. А вот депозитов было и есть много всяких разных, в том числе и мобильных до недавнего времени.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Adsense [Bot], V2, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 22, 23, 24
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
231 246388
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 20:15
jay2004
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 132, 133, 134
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1330 704987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 18:28
Amethyst
ОТП БАНК 1 ... 8, 9, 10
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
96 32923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 18:03
alex_on

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (649)
18.04.2022 21:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.