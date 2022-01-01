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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 19:36
lov2108 написав:
Для мене критерій це миттєвість доступу до коштів і можливість їми скористатись у разі необхідності.
Сьогодні Ала мене підвела...прийшлось сєпити...гаяти час...хвилюватись....
А не як зазвичай...прийшов...оплатив карткою і пішов.
В таком плане лучше уж Приват. Там и кредитные лимиты по поводу войны не резали (мне во всяком случае) и работает стабильнее, чем Моня (с Моней имел прецедент, когда они в середине дня молча затеяли ремонт. Конечно, за пару часов закончили, но очередь на кассе в супермаркете почему-то даже столько ждать не хотела).
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Додано: Пон 18 кві, 2022 19:52
После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.
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