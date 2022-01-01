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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:36

  lov2108 написав:Для мене критерій це миттєвість доступу до коштів і можливість їми скористатись у разі необхідності.
Сьогодні Ала мене підвела...прийшлось сєпити...гаяти час...хвилюватись....
А не як зазвичай...прийшов...оплатив карткою і пішов.

В таком плане лучше уж Приват. Там и кредитные лимиты по поводу войны не резали (мне во всяком случае) и работает стабильнее, чем Моня (с Моней имел прецедент, когда они в середине дня молча затеяли ремонт. Конечно, за пару часов закончили, но очередь на кассе в супермаркете почему-то даже столько ждать не хотела).
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:52

Re: Альфа-Банк

После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.
копейка
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