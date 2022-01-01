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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 19:36
lov2108 написав:
Для мене критерій це миттєвість доступу до коштів і можливість їми скористатись у разі необхідності.
Сьогодні Ала мене підвела...прийшлось сєпити...гаяти час...хвилюватись....
А не як зазвичай...прийшов...оплатив карткою і пішов.
В таком плане лучше уж Приват. Там и кредитные лимиты по поводу войны не резали (мне во всяком случае) и работает стабильнее, чем Моня (с Моней имел прецедент, когда они в середине дня молча затеяли ремонт. Конечно, за пару часов закончили, но очередь на кассе в супермаркете почему-то даже столько ждать не хотела).
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Додано: Пон 18 кві, 2022 19:52
После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:37
Shaman написав: lov2108 написав:
Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.
Сьогодні потрібно було зробити транзакцію на 20+ і дудкі....пекельна лінія сказала що нічого не можна зробити.
Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.
Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.
т.е платеж больше 10 тыс грн сделать нельзя картой?
прикол... были определенные планы...
или это индивидуально?
Индивидуально.
В сенсе видно.
У меня есть 20к покупки и 0 наличка, а есть 15к и 5к. Общий 20, изменить нельзя и по каждой карте свой расклад...
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Додано: Пон 18 кві, 2022 20:39
lov2108 написав: Shaman написав: lov2108 написав:
Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.
Сьогодні потрібно було зробити транзакцію на 20+ і дудкі....пекельна лінія сказала що нічого не можна зробити.
Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.
Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.
т.е платеж больше 10 тыс грн сделать нельзя картой?
прикол... были определенные планы...
или это индивидуально?
Ні, не можливо. Ліміт 10т на добу в торгово-сервісній мережі. В sense стоять ліміти, можете глянути.
Логіки звісно банку не розумію....
но эти лимиты индивидуальны у кого-то 10К, а у кого-то 50К (и реально дает более 20К оплатить). И да - изменить их нельзя
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ol_zy
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Додано: Пон 18 кві, 2022 21:08
копейка написав:
После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.
А не было типапокупок с МСС 60хх за прошлый период, т.е. с 18 по 18 число? Это может быть квази.
А може были срезания кредлимита, а на следующий день опять повышение?
Такое может восприниматся Алкой как овер и за него капает 40%
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Amethyst
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Додано: Пон 18 кві, 2022 21:25
ol_zy написав: Amethyst написав: Faceless написав:
Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки
А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення. Тарапіцца не нуна!
Думаю, шла речь именно о погашении очередной задолженности.
У меня срезают так, чтобы остатков было 10К в сумме. Похоже тут инд. подход.
Не так висловився, так, звичайний черговий платіж, щоб бути в грейсі, просто в мене там самі розстрочки, то я випадково
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Додано: Пон 18 кві, 2022 21:31
Amethyst написав: копейка написав:
После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.
А не было типапокупок с МСС 60хх за прошлый период, т.е. с 18 по 18 число? Это может быть квази.
А може были срезания кредлимита, а на следующий день опять повышение?
Такое может восприниматся Алкой как овер и за него капает 40%
Нет 60ХХ не было, только что проверила.
Была группа операций.
Мое пополнение карты, потом покупка в Сильпо на сумму пополнения 02.04
Ночью было повторное списание "Сильпо" и той же суммы покупки и через минут 10 возврат той же суммы, а в в деталях последней - "reversal на покупку".
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копейка
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