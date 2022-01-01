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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:36

  lov2108 написав:Для мене критерій це миттєвість доступу до коштів і можливість їми скористатись у разі необхідності.
Сьогодні Ала мене підвела...прийшлось сєпити...гаяти час...хвилюватись....
А не як зазвичай...прийшов...оплатив карткою і пішов.

В таком плане лучше уж Приват. Там и кредитные лимиты по поводу войны не резали (мне во всяком случае) и работает стабильнее, чем Моня (с Моней имел прецедент, когда они в середине дня молча затеяли ремонт. Конечно, за пару часов закончили, но очередь на кассе в супермаркете почему-то даже столько ждать не хотела).
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 19:52

Re: Альфа-Банк

После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:37

  Shaman написав:
  lov2108 написав:Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.
Сьогодні потрібно було зробити транзакцію на 20+ і дудкі....пекельна лінія сказала що нічого не можна зробити.
Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.
Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.

т.е платеж больше 10 тыс грн сделать нельзя картой?
прикол... были определенные планы...

или это индивидуально?

Индивидуально.
В сенсе видно.
У меня есть 20к покупки и 0 наличка, а есть 15к и 5к. Общий 20, изменить нельзя и по каждой карте свой расклад...
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:39

  lov2108 написав:
  Shaman написав:
  lov2108 написав:Капець, ладно там ліміт на банкомат 5т, а на торгівельні операції чому 10т на добу? Жестяка.
Сьогодні потрібно було зробити транзакцію на 20+ і дудкі....пекельна лінія сказала що нічого не можна зробити.
Прийшлось СЄПити на моню і робити покупку.
Одним словом сєпнув з али все до копійки. Тепер тільки для транзиту буде і зняття готівки халявного.

т.е платеж больше 10 тыс грн сделать нельзя картой?
прикол... были определенные планы...

или это индивидуально?

Ні, не можливо. Ліміт 10т на добу в торгово-сервісній мережі. В sense стоять ліміти, можете глянути.
Логіки звісно банку не розумію....

но эти лимиты индивидуальны у кого-то 10К, а у кого-то 50К (и реально дает более 20К оплатить). И да - изменить их нельзя
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:08

  копейка написав:После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.

А не было типапокупок с МСС 60хх за прошлый период, т.е. с 18 по 18 число? Это может быть квази.
А може были срезания кредлимита, а на следующий день опять повышение?
Такое может восприниматся Алкой как овер и за него капает 40%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:25

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:
  Amethyst написав:
  Faceless написав:Після чергового погашення рострочок знову зрізали ліміт майже на всю сумму погашення. Загалом лімітів набагато більше 20к, але доступних залишили менше 2000 грн на три картки

А як це "погашення розстрочок"?
У Альфи ж нема спеціальної процедури погашення, вона переносить в РД чергові платежі по розстрочкам на загальну заборгованість і дозволяє погашати її в грейсі до наступной РД, тобто у вас є ще +30 дн. на погашення. Тарапіцца не нуна!

Думаю, шла речь именно о погашении очередной задолженности.
У меня срезают так, чтобы остатков было 10К в сумме. Похоже тут инд. подход.


Не так висловився, так, звичайний черговий платіж, щоб бути в грейсі, просто в мене там самі розстрочки, то я випадково :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 21:31

  Amethyst написав:
  копейка написав:После РД на Хамоне списало сумму,
в Истории "Списання % (готiвковi операцii)",
в деталях Списання процентiв за користування кредитом (готiвковi операцii).
ОМП погашен,
что за - готiвковi операцii?
Ничего не снималось и даже не было переводов на выход, только несколько покупок и пополнений перед ними.

А не было типапокупок с МСС 60хх за прошлый период, т.е. с 18 по 18 число? Это может быть квази.
А може были срезания кредлимита, а на следующий день опять повышение?
Такое может восприниматся Алкой как овер и за него капает 40%

Нет 60ХХ не было, только что проверила.
Была группа операций.
Мое пополнение карты, потом покупка в Сильпо на сумму пополнения 02.04
Ночью было повторное списание "Сильпо" и той же суммы покупки и через минут 10 возврат той же суммы, а в в деталях последней - "reversal на покупку".
копейка
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