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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:15

  lara_08 написав:
  lara_08 написав:Пишите в чате о своей ситуации. У меня тоже не было никаких наличных операций по Хамону. В субботу написала, вчера ответили, что списание % за готівкові операції не правомерное и пообещали сегодня вернуть мне деньги.

Нельзя поддержке верить. Альфа совсем плохая стала.
Пока кроме обещаний ничего. Не вернули деньги и походу еще чего-то начисляют.

Как понимаю банки стали жить глубоко сегодняшним днем, некоторые даже стараются заработать на клиентах вчерашним.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:33

Re: Альфа-Банк

ОСАГО в альфе никто не покупал?
Можно за кредитные купить,а потом в рассрочку перевести?
mihasik
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