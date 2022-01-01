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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 15:15
lara_08 написав: lara_08 написав:
Пишите в чате о своей ситуации. У меня тоже не было никаких наличных операций по Хамону. В субботу написала, вчера ответили, что списание % за готівкові операції не правомерное и пообещали сегодня вернуть мне деньги.
Нельзя поддержке верить. Альфа совсем плохая стала.
Пока кроме обещаний ничего. Не вернули деньги и походу еще чего-то начисляют.
Как понимаю банки стали жить глубоко сегодняшним днем, некоторые даже стараются заработать на клиентах вчерашним.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:33
ОСАГО в альфе никто не покупал?
Можно за кредитные купить,а потом в рассрочку перевести?
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mihasik
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