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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:15

  lara_08 написав:
  lara_08 написав:Пишите в чате о своей ситуации. У меня тоже не было никаких наличных операций по Хамону. В субботу написала, вчера ответили, что списание % за готівкові операції не правомерное и пообещали сегодня вернуть мне деньги.

Нельзя поддержке верить. Альфа совсем плохая стала.
Пока кроме обещаний ничего. Не вернули деньги и походу еще чего-то начисляют.

Как понимаю банки стали жить глубоко сегодняшним днем, некоторые даже стараются заработать на клиентах вчерашним.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:33

Re: Альфа-Банк

ОСАГО в альфе никто не покупал?
Можно за кредитные купить,а потом в рассрочку перевести?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:50

Про кредитные можно только повспоминать :(
при первом обстреле обрубили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:54

  mephala написав:кто нить юзает халявный свитТВ по альфовским картам?
месяц назад подключил по хамону и по прошествии месяца закончилось. зашел на сайт визы - а там оказывается изменили правила. теперь нужно тратить деньги по карте что бы акция действовала.
кто нить вкурсе - как теперь назад включить акцию для свитТВ ?

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І ще про нового болгарського татка укр.альфи:
Альфа-Банк Україна погодив з Нацбанком кандидатуру Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку. https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/21/686086/
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:08

Re: Альфа-Банк

заметил что на бинансе альфа банк (вобще никакой) как и сбер в разделе p2p не участвует вообще. это изза санкций или и раньше так было?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:23

wtf не скорее в бининсе нет , санкции Альфа-банк Украина не касаются ,были статьи что США И Британия признали нашу Альфу другим юр.лицом , это русский Альфа банк под санкциями стоит...
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:32

Право голосу щодо акцій ексакціонерів українського Альфа-Банку (Київ) отримав ексміністр фінансів Болгарії Дянков

Національний банк України (НБУ) погодив болгарського ексміністра фінансів Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій буде повністю передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чия репутація була визнана не бездоганною.

Як повідомила пресслужба банку в четвер, Дянков отримає також право будь-яким чином брати участь в управлінні банку і, за погодженням з НБУ, брати участь у загальних зборах та розглядати звіт наглядової ради банку.

За інформацією Альфа-Банку, Дянков з липня 2009 до березня 2014 був міністром фінансів та віцепрем'єром Болгарії, а зараз обіймає посаду виконавчого директора Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Єврокомісії. Також він 19 років працював у Світовому банку.

Як повідомлялося, НБУ 2 березня 2022 року визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%), такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.

Раніше, 2 березня, український Альфа-Банк повідомив, що Фрідман і Авен, які потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в банку узгодженим з НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України. Фінустанова зазначала, що тривають переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також із приватними інвесторами.

"Мажоритарним власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди і компанії", - уточнював банк.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:44

  lara_08 написав:
  lara_08 написав:Пишите в чате о своей ситуации. У меня тоже не было никаких наличных операций по Хамону. В субботу написала, вчера ответили, что списание % за готівкові операції не правомерное и пообещали сегодня вернуть мне деньги.

Нельзя поддержке верить. Альфа совсем плохая стала.
Пока кроме обещаний ничего. Не вернули деньги и походу еще чего-то начисляют.

Даже больше. Просто "компетентно" заявили, что любые операции между картами в том числе пополнение кредитной с др. внутренней карты имеют признак "готівковості". После уточнения согласно каких тарифов, представитель ГЛ удалился на совещание от 3-5 дней в связи с обстрелами.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:54

  wtf написав:заметил что на бинансе альфа банк (вобще никакой) как и сбер в разделе p2p не участвует вообще. это изза санкций или и раньше так было?

до войны был, а потом заблочили, походу бинанс не стал разбираться укр/не укр...
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