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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
7
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:43

Подскажите, сэп ходит сейчас в банке? 50000 уйдет на моно или нет? Если сегодня отправить в 11, то дойдет до вечера?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:16

Re: Альфа-Банк

diplomnet написав:Право голосу щодо акцій ексакціонерів українського Альфа-Банку (Київ) отримав ексміністр фінансів Болгарії Дянков

Національний банк України (НБУ) погодив болгарського ексміністра фінансів Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій буде повністю передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чия репутація була визнана не бездоганною.

Як повідомила пресслужба банку в четвер, Дянков отримає також право будь-яким чином брати участь в управлінні банку і, за погодженням з НБУ, брати участь у загальних зборах та розглядати звіт наглядової ради банку.

За інформацією Альфа-Банку, Дянков з липня 2009 до березня 2014 був міністром фінансів та віцепрем'єром Болгарії, а зараз обіймає посаду виконавчого директора Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Єврокомісії. Також він 19 років працював у Світовому банку.

Як повідомлялося, НБУ 2 березня 2022 року визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%), такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.

Раніше, 2 березня, український Альфа-Банк повідомив, що Фрідман і Авен, які потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в банку узгодженим з НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України. Фінустанова зазначала, що тривають переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також із приватними інвесторами.

"Мажоритарним власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди і компанії", - уточнював банк.
Сімеон Дянков був фігурантом резонансного розслідування про підробку результатів світового рейтингу Doing Business 2018 і 2020 років. Через скандал Світовий банк цей рейтинг закрив.

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qreaton
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