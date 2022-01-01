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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:43
Подскажите, сэп ходит сейчас в банке? 50000 уйдет на моно или нет? Если сегодня отправить в 11, то дойдет до вечера?
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pfauter
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:16
diplomnet написав:Право голосу щодо акцій ексакціонерів українського Альфа-Банку (Київ) отримав ексміністр фінансів Болгарії Дянков
Національний банк України (НБУ) погодив болгарського ексміністра фінансів Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій буде повністю передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чия репутація була визнана не бездоганною.
Як повідомила пресслужба банку в четвер, Дянков отримає також право будь-яким чином брати участь в управлінні банку і, за погодженням з НБУ, брати участь у загальних зборах та розглядати звіт наглядової ради банку.
За інформацією Альфа-Банку, Дянков з липня 2009 до березня 2014 був міністром фінансів та віцепрем'єром Болгарії, а зараз обіймає посаду виконавчого директора Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Єврокомісії. Також він 19 років працював у Світовому банку.
Як повідомлялося, НБУ 2 березня 2022 року визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%), такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.
Раніше, 2 березня, український Альфа-Банк повідомив, що Фрідман і Авен, які потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в банку узгодженим з НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України. Фінустанова зазначала, що тривають переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також із приватними інвесторами.
"Мажоритарним власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди і компанії", - уточнював банк.
Сімеон Дянков був фігурантом резонансного розслідування про підробку результатів світового рейтингу Doing Business 2018 і 2020 років. Через скандал Світовий банк цей рейтинг закрив.
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qreaton
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:56
yama написав:
у офіційних новинах , якщо не помиляюся в офіційному телеграм каналі , натякали що до кінця квітня можливо запропонують власникам кредитів по кредитних картах таку ж акцію як і по споживчих кредитах . Як на вашу думку шанс є ?
І якщо такий шанс буде то чи варто їм користуватися чи оплачувати 10% від суми кредиту та чекати девальвації гривні ( якщо гроші у валюті) як би це не патріотично звучало.
Простіше кажучи яка ймовірність такого подарунку від банку і яка ймовірність девальвації грн за ~5-6 місяців на тих же 20% від сьогоднішнього рівня .
Альфа і так отримала по суті за дарма активи від власників з числа орків то могли б і поділитися ... з простими клієнтами українцями "націоналізованим" добром .
Дякую за Увагу ! СЛАВА УКРАЇНІ !
знаю человека, который осознанно влез в кредит в конце 2021, ожидая двукратного девала.
если вы говорите про акцию о погашении кредита за 80% от номинала, например, то если кредит платный
, ИМХО при наличии денег надо гаситься - будет девал, не будет - вопрос открыт, а через полгода вы должны больше на 25% больше, через год - на 50%.
если кредит бесплатный
- то гаситься нет смысла.
если денег нет и кредит платный - то занять в гривне для погашения кредита - оправдано, в валюте- не уверен - все-таки девал.
если денег нет и кредит бесплатный - то сидеть на попе ровно и не париться
как-то так, все зависит от исходных условий
я ожидаю девал, но не могу гарантированно оценить его величину...
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:52
pfauter написав:
Подскажите, сэп ходит сейчас в банке? 50000 уйдет на моно или нет? Если сегодня отправить в 11, то дойдет до вечера?
Ну по 15..20 у меня ходят нормально
Должно дойти седня
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:55
pfauter написав:
Подскажите, сэп ходит сейчас в банке? 50000 уйдет на моно или нет? Если сегодня отправить в 11, то дойдет до вечера?
Неделю назад ходило. Там лимит по-моему 50т на операцию. Я 2 раза отправлял
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PUnder
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