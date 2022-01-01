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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:43
Подскажите, сэп ходит сейчас в банке? 50000 уйдет на моно или нет? Если сегодня отправить в 11, то дойдет до вечера?
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pfauter
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:16
diplomnet написав:Право голосу щодо акцій ексакціонерів українського Альфа-Банку (Київ) отримав ексміністр фінансів Болгарії Дянков
Національний банк України (НБУ) погодив болгарського ексміністра фінансів Симеона Дянкова на посаду довіреної особи Альфа-Банку (Київ), якій буде повністю передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку, чия репутація була визнана не бездоганною.
Як повідомила пресслужба банку в четвер, Дянков отримає також право будь-яким чином брати участь в управлінні банку і, за погодженням з НБУ, брати участь у загальних зборах та розглядати звіт наглядової ради банку.
За інформацією Альфа-Банку, Дянков з липня 2009 до березня 2014 був міністром фінансів та віцепрем'єром Болгарії, а зараз обіймає посаду виконавчого директора Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічного радника Єврокомісії. Також він 19 років працював у Світовому банку.
Як повідомлялося, НБУ 2 березня 2022 року визнав акціонерів "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%), такими, що втратили бездоганну ділову репутацію і позбавив їх права голосу в банку.
Раніше, 2 березня, український Альфа-Банк повідомив, що Фрідман і Авен, які потрапили під санкції ЄС через військову агресію Росії проти України, передадуть свою частку в банку узгодженим з НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України. Фінустанова зазначала, що тривають переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також із приватними інвесторами.
"Мажоритарним власниками банку залишаються великі європейські та американські фонди і компанії", - уточнював банк.
Сімеон Дянков був фігурантом резонансного розслідування про підробку результатів світового рейтингу Doing Business 2018 і 2020 років. Через скандал Світовий банк цей рейтинг закрив.
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qreaton
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:56
yama написав:
у офіційних новинах , якщо не помиляюся в офіційному телеграм каналі , натякали що до кінця квітня можливо запропонують власникам кредитів по кредитних картах таку ж акцію як і по споживчих кредитах . Як на вашу думку шанс є ?
І якщо такий шанс буде то чи варто їм користуватися чи оплачувати 10% від суми кредиту та чекати девальвації гривні ( якщо гроші у валюті) як би це не патріотично звучало.
Простіше кажучи яка ймовірність такого подарунку від банку і яка ймовірність девальвації грн за ~5-6 місяців на тих же 20% від сьогоднішнього рівня .
Альфа і так отримала по суті за дарма активи від власників з числа орків то могли б і поділитися ... з простими клієнтами українцями "націоналізованим" добром .
Дякую за Увагу ! СЛАВА УКРАЇНІ !
знаю человека, который осознанно влез в кредит в конце 2021, ожидая двукратного девала.
если вы говорите про акцию о погашении кредита за 80% от номинала, например, то если кредит платный
, ИМХО при наличии денег надо гаситься - будет девал, не будет - вопрос открыт, а через полгода вы должны больше на 25% больше, через год - на 50%.
если кредит бесплатный
- то гаситься нет смысла.
если денег нет и кредит платный - то занять в гривне для погашения кредита - оправдано, в валюте- не уверен - все-таки девал.
если денег нет и кредит бесплатный - то сидеть на попе ровно и не париться
как-то так, все зависит от исходных условий
я ожидаю девал, но не могу гарантированно оценить его величину...
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:52
pfauter написав:
Подскажите, сэп ходит сейчас в банке? 50000 уйдет на моно или нет? Если сегодня отправить в 11, то дойдет до вечера?
Ну по 15..20 у меня ходят нормально
Должно дойти седня
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:55
pfauter написав:
Подскажите, сэп ходит сейчас в банке? 50000 уйдет на моно или нет? Если сегодня отправить в 11, то дойдет до вечера?
Неделю назад ходило. Там лимит по-моему 50т на операцию. Я 2 раза отправлял
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PUnder
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:58
Шановні форумчани та представники банку!
Від імені редакції FINANCE.UA звертаюся з проханням про допомогу в пошуку інформації.
Редакція готує серію публікацій (про теми зараз викласти не можу), для створення яких потрібно отримати відповіді на запитання.
1. Які встановлені обмеження на перекази на картки інших банків (мається на увазі P2P-перекази) в розрізі:
- максимальної суми одного переказу;
- кількості переказів на добу/місяць, що здійснюються без комісії
- інші обмеження, що є у банку щодо P2P-переказів
2. Які встановлені обмеження на зняття готівки з карток банку у банкоматах інших банків та з карток інших банків у банкоматах цього банку, можливо, у розрізі МПС VISA та MasterCard.
3. При якій кількості отриманих переказів з карток інших банків на картку даного банку чи при якій сумі може "збудитися" фінансовий моніторинг? Тут трохи відкрию секрет: готується матеріал про роботу волонтерів. Як ви всі розумієте, дуже важливе питання на даний момент.
Можливо, ще щось згадаю
Одразу хочу подякувати за змістовні відповіді. Можна російською, головне, по суті питання.
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ShtormK
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