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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 кві, 2022 21:23
А то, что они "23 000 приватних клієнтів" умножили на "до 10 000 євро на людину" и получили 700 миллионов совсем не удивляет?
Меня, правда, нет. У журналистов часто своя особая арифметика.
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