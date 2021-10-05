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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:23

  qreaton написав:Удивлён, что в Нидерландах сумма гарантий ограничена 10 тис. евро.
https://finclub.net/ua/news/niderlandsk ... uvala.html

А то, что они "23 000 приватних клієнтів" умножили на "до 10 000 євро на людину" и получили 700 миллионов совсем не удивляет? ;) Меня, правда, нет. У журналистов часто своя особая арифметика.
moveton
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