Додано: Вів 26 кві, 2022 07:20

Ну не совсем и так. Из за этой ошибки журналистов пришлось зайти на сайт гарфонда Нидерландов. И процедура там не линейная, для граждан Нидерландов одна, а для жителей других стран совершенно другая. Не вдавался уже в детали, но показалось что для неграждан ЕС сумма гарантий не 100 тис.Заявление по Украине Мы в Амстердамском торговом банке решительно осуждаем вторжение в Украину, и Россия должна остановить эту войну. Как банк, работающий в Европе, у нас есть коллеги из многих стран, включая Украину и Россию, и мы глубоко опечалены кризисом, разворачивающимся в Украине. Amsterdam Trade Bank N.V. — независимый голландский банк с собственной стратегией и миссией по улучшению обслуживания европейских МСП. Наш бизнес ориентирован на кредитование малых и средних предприятий по всей Европе и финансируется голландскими и немецкими вкладчиками, охваченными Голландской схемой гарантий. Как регулируемый голландский (европейский) банк, мы действуем независимо от всех наших акционеров, управляем отдельно и соблюдаем все санкции против России. На нас не распространяются недавно объявленные санкции ЕС, и назначение наших акционеров не влияет на нашу деятельность. Мы по-прежнему привержены нашей цели поддержки роста и процветания европейских малых и средних предприятий...22 апреля 2022 года Amsterdam Trade Bank N.V. («ATB») объявил о банкротстве и был признан банкротом окружным судом Амстердама. Санкции Великобритании и США вызвали операционные трудности, поскольку большинству контрагентов АТБ, включая соответствующие банки и поставщиков инфраструктуры, трудно продолжать поддерживать АТБ. Суд назначил А. ван Хиса и J.E.P.A. ван Хофф в качестве конкурсного управляющего. Схема гарантирования вкладов вступит в силу в результате банкротства. Информацию о схеме гарантирования вкладов для ATB можно найти на сайте. De Nederlandsche Bank (DNB) публикует новости о гарантиях вкладов на своем веб-сайте и в национальных газетах. Владельцы аккаунтов вскоре получат письмо от DNB. Таким образом, каждый получает информацию о порядке получения компенсации. В ближайшее время попечители более подробно проинформируют кредиторов через этот веб-сайт. Роб Себес (+31653547705) готов ответить на любые вопросыиз прессы.Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk