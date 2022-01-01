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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.9 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
46%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
7
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:23

  qreaton написав:Удивлён, что в Нидерландах сумма гарантий ограничена 10 тис. евро.
https://finclub.net/ua/news/niderlandsk ... uvala.html

А то, что они "23 000 приватних клієнтів" умножили на "до 10 000 євро на людину" и получили 700 миллионов совсем не удивляет? ;) Меня, правда, нет. У журналистов часто своя особая арифметика.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:20

Re: Альфа-Банк

Ну не совсем и так. Из за этой ошибки журналистов пришлось зайти на сайт гарфонда Нидерландов. И процедура там не линейная, для граждан Нидерландов одна, а для жителей других стран совершенно другая. Не вдавался уже в детали, но показалось что для неграждан ЕС сумма гарантий не 100 тис.

https://amsterdamtradebank.com/news Заявление по Украине Мы в Амстердамском торговом банке решительно осуждаем вторжение в Украину, и Россия должна остановить эту войну. Как банк, работающий в Европе, у нас есть коллеги из многих стран, включая Украину и Россию, и мы глубоко опечалены кризисом, разворачивающимся в Украине. Amsterdam Trade Bank N.V. — независимый голландский банк с собственной стратегией и миссией по улучшению обслуживания европейских МСП. Наш бизнес ориентирован на кредитование малых и средних предприятий по всей Европе и финансируется голландскими и немецкими вкладчиками, охваченными Голландской схемой гарантий. Как регулируемый голландский (европейский) банк, мы действуем независимо от всех наших акционеров, управляем отдельно и соблюдаем все санкции против России. На нас не распространяются недавно объявленные санкции ЕС, и назначение наших акционеров не влияет на нашу деятельность. Мы по-прежнему привержены нашей цели поддержки роста и процветания европейских малых и средних предприятий...22 апреля 2022 года Amsterdam Trade Bank N.V. («ATB») объявил о банкротстве и был признан банкротом окружным судом Амстердама. Санкции Великобритании и США вызвали операционные трудности, поскольку большинству контрагентов АТБ, включая соответствующие банки и поставщиков инфраструктуры, трудно продолжать поддерживать АТБ. Суд назначил А. ван Хиса и J.E.P.A. ван Хофф в качестве конкурсного управляющего. Схема гарантирования вкладов вступит в силу в результате банкротства. Информацию о схеме гарантирования вкладов для ATB можно найти на сайте www.dnb.nl. De Nederlandsche Bank (DNB) публикует новости о гарантиях вкладов на своем веб-сайте и в национальных газетах. Владельцы аккаунтов вскоре получат письмо от DNB. Таким образом, каждый получает информацию о порядке получения компенсации. В ближайшее время попечители более подробно проинформируют кредиторов через этот веб-сайт. Роб Себес (+31653547705) готов ответить на любые вопросыиз прессы.


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qreaton
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:02

  хуторянка написав:Про кредитные можно только повспоминать
при первом обстреле обрубили

Чего-то вчера активизировались представители с предложением пролонгировать депозиты. Впервые, на моей памяти, уж почти 10 лет с банком. Зачем им деньги, если не кредитуют?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:14

  kulikrom написав:Чего-то вчера активизировались представители с предложением пролонгировать депозиты. Впервые, на моей памяти, уж почти 10 лет с банком. Зачем им деньги, если не кредитуют?

А если они не кредитуют от этого у них появляются свободные деньги, которые можно вернуть уходящему депозитчику? Старые кредитчики-то деньги возвращать не очень сейчас спешат.

Да и откуда инфа, что не кредитуют? Я в новостях вижу: "За тиждень підприємці отримали 776 пільгових кредитів на 3,15 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»" Алла в списке участников программы есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:59

  kulikrom написав:
  хуторянка написав:Про кредитные можно только повспоминать
при первом обстреле обрубили

Чего-то вчера активизировались представители с предложением пролонгировать депозиты. Впервые, на моей памяти, уж почти 10 лет с банком. Зачем им деньги, если не кредитуют?

Та лаана, я знаю семьи де по 250..350К кредитов у Алки на семью, а депозитов -- 0 целых шиш десятых. Но есть нормальные з/п и жилье целое у Киёве.
А Алка щас нормативку НБУ выравнивает, старается.
Amethyst
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