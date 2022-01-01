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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 17:49
...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные камни ???
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abc111
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Додано: Сер 27 кві, 2022 17:59
abc111 написав:
...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные камни ???
Та які камені. Все ще простіше, ніж з акціями
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Faceless
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:19
abc111 написав:
...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные камни ???
покупка проходить за пару хвилин.
перша - трішки довше (Треба анкету заповнити і створити ЕЦП на телефоні)
додаток все підказує і розказує
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greenozon
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:35
abc111 написав:
...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные
камни ???
камней нет, все идет гладко, как мацква под воду
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Ромасик
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:52
Підкажіть будь ласка, при відправці свіфтом євро з револют на Альфу, буде комісія банку посередника? Чи якщо відправляю 100 євро, то так і зайде?
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Rainbow
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Додано: Сер 27 кві, 2022 19:02
Rainbow написав:
Підкажіть будь ласка, при відправці свіфтом євро з револют на Альфу, буде комісія банку посередника? Чи якщо відправляю 100 євро, то так і зайде?
да, говорят, комиссия по дороге есть (сразу не указывается). 25 ойро шоле
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Ромасик
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