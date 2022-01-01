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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:49

Re: Альфа-Банк

...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные камни ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:59

  abc111 написав:...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные камни ???

Та які камені. Все ще простіше, ніж з акціями
Faceless
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3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:19

  abc111 написав:...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные камни ???


покупка проходить за пару хвилин.

перша - трішки довше (Треба анкету заповнити і створити ЕЦП на телефоні)
додаток все підказує і розказує
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:35

  abc111 написав:...кто покупал военные облигации овдп ?! Есть подводные камни ???

камней нет, все идет гладко, как мацква под воду :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:52

Підкажіть будь ласка, при відправці свіфтом євро з револют на Альфу, буде комісія банку посередника? Чи якщо відправляю 100 євро, то так і зайде?
Rainbow
 
Повідомлень: 3296
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:02

  Rainbow написав:Підкажіть будь ласка, при відправці свіфтом євро з револют на Альфу, буде комісія банку посередника? Чи якщо відправляю 100 євро, то так і зайде?

да, говорят, комиссия по дороге есть (сразу не указывается). 25 ойро шоле
Ромасик
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