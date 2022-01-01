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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

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Альфа-Банк 4 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
4%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:29

Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:35

Re: Альфа-Банк

rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:
Виженуть з клубу свинорилів
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:39

  Faceless написав:
rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:
Виженуть з клубу свинорилів

Тільки не це!
Тут не тре виводити кредитку в нуль?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:41

Re: Альфа-Банк

rollo написав:
  Faceless написав:
rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:
Виженуть з клубу свинорилів

Тільки не це!
Тут не тре виводити кредитку в нуль?


Здається ні, це не ТАС. Але я не певен на 100%,якось не цікавився
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:42

  rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это? :cry:

Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер.
И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода.
В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить.
И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%.
Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:55

У Бучі працює перший банкомат! І це АТМ Альфа-Банку Україна💪

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diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:57

Короткострокові 3-місячні військові облігації вже чекають на інвесторів у Sense 🙌

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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 02:31

  wtf написав:ну да там процент если не дать отлежаться на депозите

А монин валютный депо уже можно снять в А-банке без комиса? Раньше обязательно SWIFT в А-банк требовался за 0.5%, вроде.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 05:43

  moveton написав:
  wtf написав:ну да там процент если не дать отлежаться на депозите

А монин валютный депо уже можно снять в А-банке без комиса? Раньше обязательно SWIFT в А-банк требовался за 0.5%, вроде.

А при чем тут Свифт? При снятии валютного депо в абанке Свифт не используется. Там между банками происходят какие-то внутренние расчеты через открытые друг другу корсчета. И для клиента снятие именно валюты с депозита бесплатно. В последний раз так снимал буквально в прошлом месяце.
WallNutPen
 
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