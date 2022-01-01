Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:29
Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией.
Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках.
Что мне будет за это?
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:35
Re: Альфа-Банк
Виженуть з клубу свинорилів
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:39
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:41
Re: Альфа-Банк
Здається ні, це не ТАС. Але я не певен на 100%,якось не цікавився
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:42
Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер.
И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода.
В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить.
И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%.
Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:55
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Додано: Сер 27 кві, 2022 21:57
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Додано: Чет 28 кві, 2022 02:31
Додано: Чет 28 кві, 2022 05:43
А при чем тут Свифт? При снятии валютного депо в абанке Свифт не используется. Там между банками происходят какие-то внутренние расчеты через открытые друг другу корсчета. И для клиента снятие именно валюты с депозита бесплатно. В последний раз так снимал буквально в прошлом месяце.
Додано: Чет 28 кві, 2022 09:58
Re: Альфа-Банк
Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 .
То есть реальная выгода ц меня получилась 16%.
Варто чи ні?
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