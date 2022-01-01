yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
Налоги до 01.08.2023, декларация до 01.05.2023. Я погасил, у меня почти все в рассрочках было, которые все равно через 3 мес погасил бы окончательно. Влетать на проценты и тд нет желания. А так приятный бонус в размере 16% (у меня вышло около 11 тысяч грн)
yama написав:Господа свершилось ! Почему не обсуждаем ! 80/20 для кредиток !!! Но за 20% погашенных банком надо еще налоги государству оплатить 18%+1,5% при чем самому но уже до 1.08.22 . То есть реальная выгода ц меня получилась 16%. Варто чи ні?
після скористання "кредитним прощенням" банк закриває вашу картку і забере КЛ зараз на час війни нові КЛ не відкриваються
rollo написав:Совершенно случайно погасил кредитку не с пакетной карты, а с другой кредитки с комиссией. Кредитка, с которой гасил, в грейсе и с практически вся в рассрочках. Что мне будет за это?
Уже начислили комисс 4% за этот шахер-махер. И с этого дня начало капать 40% на оту сумму перевода. В ближайшую РД выставят сумму отех 40% к оплате и до следующей РД нуна будет ее погасить. И так будет каждую РД пока не погасите ВСЮ текущую задолженность (ИМХО БЕЗ сумм в Рассрочках) +начисленные %%. Причем узнать сумму отех 40% для погашения можно через просветленного сотрудника Чата, причем "на вчера", а таки текущую можно попробовать сапроксимировать путем 2..3 дн. мучанья Чата.
Спасибо. Есть небольшой попандос. Нужно быть более внимательным.